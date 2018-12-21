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Константин Хабенский показал «Собибор» Папе Римскому

21 декабря
2018 год

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21 декабря 2018
На днях в рамках программы «Русские сезоны» в Риме российский актер Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском в ходе традиционной коллективной аудиенции и подарил ему копию своего фильма «Собибор». В Италии картина впервые была показана месяц назад.

Константин Хабенский показал «Собибор» Папе Римскому

По словам посла России в Ватикане Александра Авдеева, понтифик благосклонно отнесся к подарку и поблагодарил актера: «Константин рассказал, о чем лента, и Папа сказал, что его интересует тема, и пообещал посмотреть фильм. Франциск также передал приветствие российскому народу».

«Собибор» выдвигался от России на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», однако в шорт-лист номинантов так и не попал. Лента рассказывает об единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти. Режиссером и исполнителем главной роли выступил Константин Хабенский.
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Константин Хабенский показал «Собибор» Папе Римскому фотографии
Константин Хабенский показал «Собибор» Папе Римскому фотографии
Константин Хабенский показал «Собибор» Папе Римскому фотографии
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