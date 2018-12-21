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Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии

21 декабря
2018 год

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21 декабря 2018
Американская актриса Рэйчел МакАдамс, которая в апреле 2018 года родила первого ребенка, в новой фотосессии для глянцевого издания Girls.Girls.Girls Magazine не постеснялась продемонстрировать свою радость от материнства. На одном из снимков дерзкий образ голливудской звезды дополняют бутылочки для сцеживания молока.

Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии

Фотография действительно отличается от остальных, сделанных во время это съемки. По словам основателя журнала и фотографа Клэр Ротштейн, этот кадр был далек от изначальной задумки и появился в процессе работы над образом актрисы совершенно случайно.

«Эта съемка происходила через полгода после родов Рэйчел, так что между щелчками затвора камеры она действительно кормила ребенка, - сообщила Ротштейн. - Сейчас никто уже точно не может сказать, чья была идея запечатлеть часть этого процесса на камеру, но я уверена, что инициировала все сама актриса, и это заставляет меня любить ее еще сильнее. Кормление грудью - одна из самых естественных в мире вещей, и я не могу себе представить, что здесь может вызывать смущение или страх. И я хочу показать это фото в надежде, что оно изменит чьи-то представления о такой естественной теме».

Отец ребенка Рэйчел МакАдамс - сценарист и продюсер Джейми Линден. Пара до сих пор не раскрыла имя своего первенца.
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Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии фотографии
Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии фотографии
Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии фотографии
Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии фотографии
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