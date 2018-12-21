Рэйчел МакАдамс снялась в провокационной фотосессии

Американская актриса Рэйчел МакАдамс
, которая в апреле 2018 года родила первого ребенка, в новой фотосессии для глянцевого издания Girls.Girls.Girls Magazine не постеснялась продемонстрировать свою радость от материнства. На одном из снимков дерзкий образ голливудской звезды дополняют бутылочки для сцеживания молока.
Фотография действительно отличается от остальных, сделанных во время это съемки. По словам основателя журнала и фотографа Клэр Ротштейн
, этот кадр был далек от изначальной задумки и появился в процессе работы над образом актрисы совершенно случайно.
«Эта съемка происходила через полгода после родов Рэйчел, так что между щелчками затвора камеры она действительно кормила ребенка
, - сообщила Ротштейн. - Сейчас никто уже точно не может сказать, чья была идея запечатлеть часть этого процесса на камеру, но я уверена, что инициировала все сама актриса, и это заставляет меня любить ее еще сильнее. Кормление грудью - одна из самых естественных в мире вещей, и я не могу себе представить, что здесь может вызывать смущение или страх. И я хочу показать это фото в надежде, что оно изменит чьи-то представления о такой естественной теме
».
Отец ребенка Рэйчел МакАдамс - сценарист и продюсер Джейми Линден
. Пара до сих пор не раскрыла имя своего первенца.