Прилучный и Муцениеце рассказали о причинах разрыва

Звездная пара Павел Прилучный
и Агата Муцениеце
в свежем интервью рассказали, что послужило причиной их временного разрыва в мае этого года, дабы развеять все слухи и домыслы, среди которых были и измена Прилучного, и банальный пиар. Оказалось, что супруги повздорили из-за работы.
«Все начало с какой-то мелочи, мы зацепились, а дальше - как снежный ком, и дошло до глобальных претензий
, - призналась Муцениеце. - У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой. Он - мужчина и зарабатывает деньги, а я в его понимании - карьеристка. Естественно, мне, человеку, который с 16 лет работает, слышать это странно. Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы и ругаемся
».
Прилучный отметил, что не хотел бы, чтобы Агата стала домохозяйкой, но и забота о семье не должна уходить на второй план. Когда актер приехал домой, чтобы забрать свои вещи, Муцениеце предложила зарыть топор войны и обняться, чтобы закрепить перемирие. Так супруги избежали расставания и поняли, что не могут жить друг без друга.
«И все проблемы куда-то ушли, стали какими-то мелкими, незначительными что ли
, - вспоминает Агата. - Когда буря в стакане улеглась, мы поговорили спокойно, без эмоций. Вывод был такой: нельзя негатив копить в семье, как мы делали весь предыдущий год, - надо все сразу решать на берегу
».