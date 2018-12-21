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Прилучный и Муцениеце рассказали о причинах разрыва

21 декабря
2018 год

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21 декабря 2018
Звездная пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце в свежем интервью рассказали, что послужило причиной их временного разрыва в мае этого года, дабы развеять все слухи и домыслы, среди которых были и измена Прилучного, и банальный пиар. Оказалось, что супруги повздорили из-за работы.

Прилучный и Муцениеце рассказали о причинах разрыва

«Все начало с какой-то мелочи, мы зацепились, а дальше - как снежный ком, и дошло до глобальных претензий, - призналась Муцениеце. - У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой. Он - мужчина и зарабатывает деньги, а я в его понимании - карьеристка. Естественно, мне, человеку, который с 16 лет работает, слышать это странно. Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы и ругаемся».

Прилучный отметил, что не хотел бы, чтобы Агата стала домохозяйкой, но и забота о семье не должна уходить на второй план. Когда актер приехал домой, чтобы забрать свои вещи, Муцениеце предложила зарыть топор войны и обняться, чтобы закрепить перемирие. Так супруги избежали расставания и поняли, что не могут жить друг без друга.

«И все проблемы куда-то ушли, стали какими-то мелкими, незначительными что ли, - вспоминает Агата. - Когда буря в стакане улеглась, мы поговорили спокойно, без эмоций. Вывод был такой: нельзя негатив копить в семье, как мы делали весь предыдущий год, - надо все сразу решать на берегу».
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Прилучный и Муцениеце рассказали о причинах разрыва фотографии
Прилучный и Муцениеце рассказали о причинах разрыва фотографии
Прилучный и Муцениеце рассказали о причинах разрыва фотографии
Прилучный и Муцениеце рассказали о причинах разрыва фотографии
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