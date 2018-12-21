Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.
«Как говорит один из наших героев, «Добро пожаловать в наш танк!», - обратился к зрителям со сцены Алексей Сидоров. - Этот танк строился долго, три года, и я хочу поблагодарить всех тех, без кого это не было бы возможным. Без людей танк – просто железяка».
В широкий прокат «Т-34» выйдет 1 января 2019 года.