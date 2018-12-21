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Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках

21 декабря
2018 год

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21 декабря 2018
В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера приключенческого экшн-блокбастера «Т-34». Фильм первым зрителям представили продюсеры Рубен Дишдишян, Антон Златопольский, режиссер и автор сценария Алексей Сидоров, исполнители главных ролей Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Юрий Борисов и другие.

Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках

Среди гостей мероприятия были замечены Андрей Смоляков, Мария Кожевникова, Иван Телегин и Пелагея, Артем Михалков и Дарья Баженова, Андрей Бурковский, Алексей Учитель, Роман Курцын, Полина Максимова, Николай Хомерики, Вячеслав Тельнов, Игорь Верник, Евгений Стычкин, Аглая Тарасова, Сабина Ахмедова, Илья Глинников, Кузьма Сапрыкин, Антон Мегердичев и Елена Панова, Игорь Мишин, Дмитрий Дюжев, Анжелика Каширина, Тата Бондарчук, Илья Малаков, Кристина Шаповалова, Кирилл Зайцев и другие.

Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Андрей Смоляков
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Сабина Ахмедова и Виктор Добронравов
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Мария Кожевникова
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Иван Телегин и Пелагея
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Полина Максимова и Роман Курцын
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Артем Михалков и Дарья Баженова
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Антон Мегердичев и Елена Панова
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Анжелика Каширина
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Евгений Стычкин и Аглая Тарасова
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Игорь Верник
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках
фото: Кирилл Зайцев

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

«Как говорит один из наших героев, «Добро пожаловать в наш танк!», - обратился к зрителям со сцены Алексей Сидоров. - Этот танк строился долго, три года, и я хочу поблагодарить всех тех, без кого это не было бы возможным. Без людей танк – просто железяка».

Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках

В широкий прокат «Т-34» выйдет 1 января 2019 года.
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Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках фотографии
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках фотографии
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках фотографии
Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках фотографии
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