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«Дудь оживил журналистику»: Иван Ургант о будущем телевидения

23 декабря
2018 год

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23 декабря 2018
Актер и телеведущий Иван Ургант довольно редко дает интервью, так как сам привык задавать вопросы. Однако недавно Ургант рассказал изданию Cosmopolitan, что думает о будущем журналистики, о Дуде и о себе.

«Дудь оживил журналистику»: Иван Ургант о будущем телевидения

В начале интервью Иван признался, что любит свое шоу «Вечерний Ургант» как и его звездных героев. Ведущий получает удовольствие от общения с гостями.

«Когда с героем происходит так называемая химия, остается легкое ощущение голода: что-то не обсудил, о чем-то не договорил, ведь интервью на шоу длится всего 15 минут. Тогда мы заканчиваем беседу за кулисами. И я всегда забегаю в гримерку выразить свое почтение гостям», - рассказал он.

«Часто бывает так: ты пригласил кого-то очень популярного, думаешь: «Вот это человек! Интересно с ним поговорить». А потом приходит менее известный гость, от которого ничего не ожидаешь, и оказывается невероятно ярким. Так что я с покорностью склоняю голову перед превратностями судьбы: кого ветер занесет к нам в студию, с тем и побеседую».

Высказался Ургант и о журналистике в целом. Несмотря на пророчества о вымирании телевидения, ведущий уверен, что это произойдет еще нескоро.

«Прежде чем умрет телевидение, погибнет глянцевая пресса, мы сначала на ваших поминках посидим, а потом и по нам кто-нибудь панихиду закажет. Всё новое имеет обыкновение быть горячо любимым в самом начале, а потом к нему привыкают. Интернет — просто еще один способ распространения информации, тем более ТВ уже давно цифровое», - заявил Иван журналистам.

О конкуренции с YouTube-блогером Юрием Дудем

«Дудь оживил журналистику»: Иван Ургант о будущем телевидения

«Во‑первых, я бы не стал называть Юру персонажем. Он журналист и сам себя так называет. Во‑вторых, Дудь явно знает толк в хорошей журналистике. Отношение к нему у меня исключительно как к человеку, способному реанимировать профессию, которая мелкими шажками шаркающей походкой шла по направлению к Троекуровскому кладбищу. А Юрий сделал ей несколько инъекций — и журналистика ожила».

О себе

«Я заставляю себя как можно реже думать о своих достоинствах. Не знаю, является ли это достоинством? Мне интереснее говорить о моих недостатках. Я ленивый, непоследовательный, вспыльчивый, всегда опаздываю», - признался Ургант.
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«Дудь оживил журналистику»: Иван Ургант о будущем телевидения фотографии
«Дудь оживил журналистику»: Иван Ургант о будущем телевидения фотографии
«Дудь оживил журналистику»: Иван Ургант о будущем телевидения фотографии
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