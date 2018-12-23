«Дудь оживил журналистику»: Иван Ургант о будущем телевидения

Актер и телеведущий Иван Ургант
довольно редко дает интервью, так как сам привык задавать вопросы. Однако недавно Ургант рассказал изданию Cosmopolitan, что думает о будущем журналистики, о Дуде и о себе.
В начале интервью Иван признался, что любит свое шоу «Вечерний Ургант» как и его звездных героев. Ведущий получает удовольствие от общения с гостями.
«Когда с героем происходит так называемая химия, остается легкое ощущение голода: что-то не обсудил, о чем-то не договорил, ведь интервью на шоу длится всего 15 минут. Тогда мы заканчиваем беседу за кулисами. И я всегда забегаю в гримерку выразить свое почтение гостям»
, - рассказал он.
«Часто бывает так: ты пригласил кого-то очень популярного, думаешь: «Вот это человек! Интересно с ним поговорить». А потом приходит менее известный гость, от которого ничего не ожидаешь, и оказывается невероятно ярким. Так что я с покорностью склоняю голову перед превратностями судьбы: кого ветер занесет к нам в студию, с тем и побеседую»
.
Высказался Ургант и о журналистике в целом. Несмотря на пророчества о вымирании телевидения, ведущий уверен, что это произойдет еще нескоро.
«Прежде чем умрет телевидение, погибнет глянцевая пресса, мы сначала на ваших поминках посидим, а потом и по нам кто-нибудь панихиду закажет. Всё новое имеет обыкновение быть горячо любимым в самом начале, а потом к нему привыкают. Интернет — просто еще один способ распространения информации, тем более ТВ уже давно цифровое»
, - заявил Иван журналистам.
О конкуренции с YouTube-блогером Юрием Дудем
«Во‑первых, я бы не стал называть Юру персонажем. Он журналист и сам себя так называет. Во‑вторых, Дудь явно знает толк в хорошей журналистике. Отношение к нему у меня исключительно как к человеку, способному реанимировать профессию, которая мелкими шажками шаркающей походкой шла по направлению к Троекуровскому кладбищу. А Юрий сделал ей несколько инъекций — и журналистика ожила»
.
О себе
«Я заставляю себя как можно реже думать о своих достоинствах. Не знаю, является ли это достоинством? Мне интереснее говорить о моих недостатках. Я ленивый, непоследовательный, вспыльчивый, всегда опаздываю»
, - признался Ургант.