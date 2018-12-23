«Дудь оживил журналистику»: Иван Ургант о будущем телевидения

ревью

Маколей Калкин снова остался один дома

Елена Коренева рассказала о причинах ухода из профессии и жизни в США

Актер прочитает «Сказку о царе Салтане» в новом голографическом шоу.

Мальчик Тим меняет свой заразительный смех на способность выигрывать любое пари, и счастье исчезает из его жизни.

Индустрия продолжает переживать рост, но качество картин все ещё не радует

Интервью

Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Хочется сделать то, что никто до тебя не делал»

Продюсеры «Полицейского с Рублевки» и канала ТВ-3 – о новогодней комедии, кино для телевидения и проката, международных амбициях и планах на 2019-й