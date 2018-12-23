Елена Коренева рассказала о причинах ухода из профессии и жизни в США

Актриса Елена Коренева
, звезда таких фильмов, как «Романс о влюбленных»
, «Покровские ворота»
и «Тот самый Мюнхгаузен»
, стала героиней программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказала о паузе в карьере и жизни в Америке.
С юных лет Коренева снималась в картинах лучших режиссеров страны и быстро добилась успеха в карьере. Но со временем работа перестала приносить Елене удовольствие, и она приняла решение уйти из профессии.
«Когда ко мне подходили гримеры, у меня было ощущение, что на меня сели мухи. У меня, наверно, было выгорание. Я много снималась, еще и играла очень трудную роль в театре. Я играла на надрыве. Собственно, я так рано начала сниматься, это все, что я знала. Я понимаю, что мне очень повезло, но есть второй план жизни - кто ты такой? Я хотела найти себя, для этого мне нужно было сделать паузу»
, - рассказала актриса.
Елена переехала в США вслед за своим возлюбленным американцем Кевином. Коренева была уверена, что в Союзе ее любят и ждут, но наяву все случилось совсем не так.
«Тогда для возвращения в СССР была нужна виза. Я думала, что уже через полгода смогу снова быть в Москве, но мне визу не выдавали. Отказывали раз восемь или даже девять. В какой-то момент мой муж Кевин на год уехал в Москву, чтобы там преподавать, а я осталась одна в США. Даже когда мама заболела, это не стало весомой причиной для возвращения»
, - вспомнила актриса.
Через несколько лет Коренева развелась с Кевином, но вернуться на родину все равно не смогла. Актриса рассказала, что столкнулась с финансовыми проблемами, так как нормальную работу найти было сложно.
«Я тогда устроилась в популярный у русских ресторан в США. Там я работала официанткой. И все бы ничего, но этот ресторан посещали командировочные из Советского Союза. Всякие министры и послы узнавали меня, хоть это и было редкостью. Кевин, конечно, тоже помогал материально»
.
Вернуться уже не в СССР, а в Россию Елене удалось лишь в 90-х годах. Она снова начала сниматься в кино и жить полной жизнью – встретила новую любовь и вышла замуж. Однако роман с Андреем Ташковым
актриса почти не комментирует. Говорит, что вместе им хорошо.