Маколей Калкин снова остался один дома

Звезда рождественской комедии «Один дома»Маколей Калкин 28 лет спустя снова перевоплотился в Кевина Маккаллистера для рекламы голосового помощника Google. Однако теперь, оставшись в одиночестве в Рождество, Кевин обращается за помощью к Google. А он, в свою очередь, решает все его проблемы.
Сначала голосовой помощник помогает Кевину с домашними делами, потом заказывает для него пиццу и даже помогает справиться с «мокрыми бандитами» с помощью операции «Кевин», которая создает иллюзию, что в доме много людей.
Судя по восторженным отзывам, компания «Google» не зря обратилась к Калкину.