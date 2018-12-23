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Маколей Калкин снова остался один дома

23 декабря
2018 год

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23 декабря 2018
Звезда рождественской комедии «Один дома» Маколей Калкин 28 лет спустя снова перевоплотился в Кевина Маккаллистера для рекламы голосового помощника Google. Однако теперь, оставшись в одиночестве в Рождество, Кевин обращается за помощью к Google. А он, в свою очередь, решает все его проблемы.

Маколей Калкин снова остался один дома

Сначала голосовой помощник помогает Кевину с домашними делами, потом заказывает для него пиццу и даже помогает справиться с «мокрыми бандитами» с помощью операции «Кевин», которая создает иллюзию, что в доме много людей.

Судя по восторженным отзывам, компания «Google» не зря обратилась к Калкину.

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