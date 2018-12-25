«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание

В видео Спейси, войдя в образ Фрэнка Андервуда разражается трехминутной двусмысленной речью, в которой за отсылками к событиям в сериале легко можно разглядеть намёк на скандал с домогательствами. Спейси-Андервуд заявляет, что «пережил импичмент без суда», но не собирается платить за то, чего не совершал.
«Знаю, вы хотите, чтобы я вернулся. Конечно, некоторые поверили всему и ждали, что я во всем сознаюсь. Они до смерти хотели, чтобы я заявил, что все сказанное - правда, и что я получил по заслугам… Хорошо известно, что не бывает так просто - ни в политике, ни в жизни», - говорит актер.
Прервать молчание актера вынудило начало судебного разбирательства в прокуратуре штата Массаусетс. 24 декабря против Спейси начат процесс в связи с предполагаемыми домогательствами к 18-летнему подростку. Первое заседание суда, на котором рассматривались вопросы технического характера, состоялось 20 декабря, а 7 января Спейси будут предъявлены официальные уголовные обвинения.