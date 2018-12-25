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«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание

25 декабря
2018 год

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25 декабря 2018
Осенью 2017 года 59-летний Кевин Спейси был вынужден покинуть сериал «Карточный домик» из-за скандала с сексуальными домогательствами. Спустя год он решил обратиться к зрителям в ролике «Let me be Frank» («Позвольте мне быть откровенным» или «Позвольте мне быть Фрэнком») от лица своего героя Фрэнка Андервуда.

«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание


В видео Спейси, войдя в образ Фрэнка Андервуда разражается трехминутной двусмысленной речью, в которой за отсылками к событиям в сериале легко можно разглядеть намёк на скандал с домогательствами. Спейси-Андервуд заявляет, что «пережил импичмент без суда», но не собирается платить за то, чего не совершал.

«Знаю, вы хотите, чтобы я вернулся. Конечно, некоторые поверили всему и ждали, что я во всем сознаюсь. Они до смерти хотели, чтобы я заявил, что все сказанное - правда, и что я получил по заслугам… Хорошо известно, что не бывает так просто - ни в политике, ни в жизни», - говорит актер.

Прервать молчание актера вынудило начало судебного разбирательства в прокуратуре штата Массаусетс. 24 декабря против Спейси начат процесс в связи с предполагаемыми домогательствами к 18-летнему подростку. Первое заседание суда, на котором рассматривались вопросы технического характера, состоялось 20 декабря, а 7 января Спейси будут предъявлены официальные уголовные обвинения.

Напомним, что обвинил Спейси в сексуальных домогательствах актер Энтони Рэпп. Тогда же актеру пришлось публично заявить о своей гомосексуальности. Затем еще несколько человек, обвинявших Кевина в харассменте, присоединились к движению Me Too.

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«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание фотографии
«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание фотографии
«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание фотографии
«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание фотографии
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