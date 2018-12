«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание

Осенью 2017 года 59-летний Кевин Спейси был вынужден покинуть сериал «Карточный домик» из-за скандала с сексуальными домогательствами . Спустя год он решил обратиться к зрителям в ролике «Let me be Frank» («Позвольте мне быть откровенным» или «Позвольте мне быть Фрэнком») от лица своего героя Фрэнка Андервуда.В видео Спейси, войдя в образ Фрэнка Андервуда разражается трехминутной двусмысленной речью, в которой за отсылками к событиям в сериале легко можно разглядеть намёк на скандал с домогательствами. Спейси-Андервуд заявляет, что «пережил импичмент без суда», но не собирается платить за то, чего не совершал., - говорит актер.Прервать молчание актера вынудило начало судебного разбирательства в прокуратуре штата Массаусетс. 24 декабря против Спейси начат процесс в связи с предполагаемыми домогательствами к 18-летнему подростку. Первое заседание суда, на котором рассматривались вопросы технического характера, состоялось 20 декабря, а 7 января Спейси будут предъявлены официальные уголовные обвинения.Напомним, что обвинил Спейси в сексуальных домогательствах актер. Тогда же актеру пришлось публично заявить о своей гомосексуальности . Затем еще несколько человек, обвинявших Кевина в харассменте, присоединились к движению Me Too.