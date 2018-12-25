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Татьяна Арнтгольц впервые рассказала об отношениях с Марком Богатыревым

25 декабря
2018 год

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25 декабря 2018
На прошлой неделе звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц появились вместе на премьере «Елок Последних». Ходили слухи, что роман актеров длится год со съемок фильма «Наживка для ангела», где они и познакомились. Сегодня Арнтгольц эту информацию подтвердила.

Татьяна Арнтгольц впервые рассказала об отношениях с Марком Богатыревым

«Мы с Марком действительно пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим», - заявила Татьяна.

Несмотря на то, что и Богатырев, и Арнтгольц сейчас активно снимаются в кино, они стараются побольше времени проводить вместе. Арнтгольц призналась, что у них обоих теперь есть повод торопиться домой.

«Сочетать работу и семейную жизнь помогают правильно расставленные приоритеты», - поделилась актриса.

Напомним, что Марк Богатырев еще не был женат, а Татьяна Арнтгольц сейчас воспитывает дочь от брака с актером Иваном Жидковым. Они развелись в 2013 году, но сохранили дружеские отношения.
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Татьяна Арнтгольц впервые рассказала об отношениях с Марком Богатыревым фотографии
Татьяна Арнтгольц впервые рассказала об отношениях с Марком Богатыревым фотографии
Татьяна Арнтгольц впервые рассказала об отношениях с Марком Богатыревым фотографии
Татьяна Арнтгольц впервые рассказала об отношениях с Марком Богатыревым фотографии
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