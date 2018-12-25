Татьяна Арнтгольц впервые рассказала об отношениях с Марком Богатыревым

На прошлой неделе звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев
и актриса Татьяна Арнтгольц
появились вместе на премьере «Елок Последних»
. Ходили слухи, что роман актеров длится год со съемок фильма «Наживка для ангела»
, где они и познакомились. Сегодня Арнтгольц эту информацию подтвердила.
«Мы с Марком действительно пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим»
, - заявила Татьяна.
Несмотря на то, что и Богатырев, и Арнтгольц сейчас активно снимаются в кино, они стараются побольше времени проводить вместе. Арнтгольц призналась, что у них обоих теперь есть повод торопиться домой.
«Сочетать работу и семейную жизнь помогают правильно расставленные приоритеты»
, - поделилась актриса.
Напомним, что Марк Богатырев еще не был женат, а Татьяна Арнтгольц сейчас воспитывает дочь от брака с актером Иваном Жидковым
. Они развелись в 2013 году, но сохранили дружеские отношения.