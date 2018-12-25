Андрей Мерзликин рассказал о том, как чудом выжил в аварии

Андрей Мерзликин стал гостем очередного выпуска программы «Судьба человека», где рассказал о пережитой автомобильной аварии и о роли религии в его жизни.
Актер признался, что после окончания театрального училища долго не мог устроиться в кино. Если ему не отказывали, то предлагали только эпизодические роли. Тогда у Андрея началось что-то вроде депрессии - он ушел в загул, начал выпивать, мог сесть пьяным за руль, не задумываясь о последствиях. В итоге актёр попал в аварию: «21 февраля я угодил в серьезную автомобильную аварию. Мы упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили. Спасатели вытащили нас канатами. Даже ругать не стали. Показали на Новодевичий монастырь и сказали, что нам сюда. Мы были первые, кто там выжил, на этом перекрестке. Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь».
Это не единственное чудо в жизни Андрея. Несколько лет назад маме артиста поставили смертельный диагноз — рак четвертой степени. Однако несмотря на быстро ухудшающееся самочувствие мама актёра не сдалась и приняла решение бороться с болезнью: «Однажды я побывал на благотворительном форуме, где рассказывал про историю своей семьи, про маму, которая боролась с раком четвертой степени. Ей было очень сложно, физически тяжело, но она справилась. И когда я в конце вызвал маму на сцену, зал взорвался аплодисментами. Это стало для них лучшей мотивацией, ведь у моей мамы получилось».