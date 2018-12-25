«Женщины остаются без услады»: Мария Шумакова пожаловалась на мужчин

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова
«задумалась» в лучших традициях Кэрри Брэдшоу, задавшись в своем Инстаграме
вопросом о том, почему мужчины стали избегать секса.
«Интересно, а почему мужчины стали бояться/избегать секса? Я отвлечённо, про общество... Мнения большинства моих подруг: милых, красивых, успешных и «ооочень горячих» сошлись воедино. Замужние, свободные женщины остаются без услады. Мужчины устают, стессуют, просто не перезванивают, а женщины продолжают ходить на образовательные лекции и заниматься карьерой. Я не говорю, про вариант «one-night stand»
(секс на одну ночь - прим.ред.) - этого добра достаточно. А когда все Карты совпали. Мужчины, а вы сами замечаете это? В чём причина? Девушки, это только в моих кругах общения?»
В ответ на этот вопрос посыпались тысячи рассуждений от подписчиков, многие из которых признали, что подобная проблема действительно существует. А мы ждём от Марии других социальных наблюдений.