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«Женщины остаются без услады»: Мария Шумакова пожаловалась на мужчин

25 декабря
2018 год

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25 декабря 2018
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова «задумалась» в лучших традициях Кэрри Брэдшоу, задавшись в своем Инстаграме вопросом о том, почему мужчины стали избегать секса.

«Женщины остаются без услады»: Мария Шумакова пожаловалась на мужчин

«Интересно, а почему мужчины стали бояться/избегать секса? Я отвлечённо, про общество... Мнения большинства моих подруг: милых, красивых, успешных и «ооочень горячих» сошлись воедино. Замужние, свободные женщины остаются без услады. Мужчины устают, стессуют, просто не перезванивают, а женщины продолжают ходить на образовательные лекции и заниматься карьерой. Я не говорю, про вариант «one-night stand» (секс на одну ночь - прим.ред.) - этого добра достаточно. А когда все Карты совпали. Мужчины, а вы сами замечаете это? В чём причина? Девушки, это только в моих кругах общения?»

В ответ на этот вопрос посыпались тысячи рассуждений от подписчиков, многие из которых признали, что подобная проблема действительно существует. А мы ждём от Марии других социальных наблюдений.
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«Женщины остаются без услады»: Мария Шумакова пожаловалась на мужчин фотографии
«Женщины остаются без услады»: Мария Шумакова пожаловалась на мужчин фотографии
«Женщины остаются без услады»: Мария Шумакова пожаловалась на мужчин фотографии
«Женщины остаются без услады»: Мария Шумакова пожаловалась на мужчин фотографии
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