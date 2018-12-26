Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились

На днях в зарубежных СМИ появилась информация, что долгожданная свадьба Лиама Хемсворта
и Майли Сайрус
наконец-то состоялась. Еще недавно СМИ писали,что актер и певица решили повременить со свадьбой
, но праздничные сториз в Инстаграме одного из друзей звездной пары позволили в этом усомниться.
На видео Лиам в праздничном костюме с бутоньеркой поднимает тост в кругу друзей и брата Криса Хемсворта
, а на стене позади жениха висят шары с надписями «Мистер» и «Миссис».
А на другой стори запечатлены Лиам и Майли, которые собираются вместе резать праздничный торт. Кстати, Сайрус одета в белое платье.
Пара еще не подтвердила информацию о своей свадьбе, хотя и ждали они ее шесть долгих лет. Майли и Лиам решили пожениться еще в 2012 году после трех лет отношений, однако в 2013 они расторгли помолвку и расстались. А в 2016 году актер и певица снова сошлись и заявили, что помолвка еще в силе
.