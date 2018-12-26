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Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились

26 декабря
2018 год

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26 декабря 2018
На днях в зарубежных СМИ появилась информация, что долгожданная свадьба Лиама Хемсворта и Майли Сайрус наконец-то состоялась. Еще недавно СМИ писали,что актер и певица решили повременить со свадьбой, но праздничные сториз в Инстаграме одного из друзей звездной пары позволили в этом усомниться.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились

На видео Лиам в праздничном костюме с бутоньеркой поднимает тост в кругу друзей и брата Криса Хемсворта, а на стене позади жениха висят шары с надписями «Мистер» и «Миссис».

А на другой стори запечатлены Лиам и Майли, которые собираются вместе резать праздничный торт. Кстати, Сайрус одета в белое платье.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились

Пара еще не подтвердила информацию о своей свадьбе, хотя и ждали они ее шесть долгих лет. Майли и Лиам решили пожениться еще в 2012 году после трех лет отношений, однако в 2013 они расторгли помолвку и расстались. А в 2016 году актер и певица снова сошлись и заявили, что помолвка еще в силе.
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Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились фотографии
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились фотографии
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились фотографии
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус тайно поженились фотографии
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