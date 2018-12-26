Сергея Безрукова признали лучшим актером года

Под конец года ВЦИОМ подвел итоги опроса, в котором россияне оценили достижения деятелей культуры. Актером года россияне признали Сергея Безрукова
, а он, в свою очередь, не смог не поделиться этой радостью со своими подписчиками в Инстаграме.
«Дорогие мои, хорошие! Актёр года по результатам ВЦИОМ! Спасибо всем вам за доверие ко мне! Этот пост для вас! Искренне желаю вам всем здоровья, счастья и удачи в новом году. Работы у меня в 2019 будет не меньше, постараюсь ещё вас порадовать работами и в театре, и в кино, и на телевидении!»
, - обратился актер к подписчикам.
Безруков также анонсировал несколько проектов 2019 года.
«Покой мне только снится. Не забывая и о семье, работаем по всем фронтам! Добро пожаловать в Московский Губернский театр! Ждите с гастролями! Ждите с концертами группы «Крёстный папа»! Ждите скоро второй сезон «Годунова»! В общем, ждите! Буду!»
.
Что касается результатов опроса, на втором месте расположился Константин Хабенский
, а на третьей строчке – Владимир Машков
. Кстати, Безруков побеждает в этой номинации уже второй год подряд.