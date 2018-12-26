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Сергея Безрукова признали лучшим актером года

26 декабря
2018 год

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26 декабря 2018
Под конец года ВЦИОМ подвел итоги опроса, в котором россияне оценили достижения деятелей культуры. Актером года россияне признали Сергея Безрукова, а он, в свою очередь, не смог не поделиться этой радостью со своими подписчиками в Инстаграме.

Сергея Безрукова признали лучшим актером года

«Дорогие мои, хорошие! Актёр года по результатам ВЦИОМ! Спасибо всем вам за доверие ко мне! Этот пост для вас! Искренне желаю вам всем здоровья, счастья и удачи в новом году. Работы у меня в 2019 будет не меньше, постараюсь ещё вас порадовать работами и в театре, и в кино, и на телевидении!», - обратился актер к подписчикам.

Безруков также анонсировал несколько проектов 2019 года.

«Покой мне только снится. Не забывая и о семье, работаем по всем фронтам! Добро пожаловать в Московский Губернский театр! Ждите с гастролями! Ждите с концертами группы «Крёстный папа»! Ждите скоро второй сезон «Годунова»! В общем, ждите! Буду!».

Сергея Безрукова признали лучшим актером года

Что касается результатов опроса, на втором месте расположился Константин Хабенский, а на третьей строчке – Владимир Машков. Кстати, Безруков побеждает в этой номинации уже второй год подряд.
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Сергея Безрукова признали лучшим актером года фотографии
Сергея Безрукова признали лучшим актером года фотографии
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