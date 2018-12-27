«У нее была опухшая щека и кривая челка»: Данила Козловский о первой встрече с Ольгой Зуевой

Данила Козловский
стал гостем программы «2Верник2», где рассказал, каким было его первое впечатление о его возлюбленной – актрисе Ольги Зуевой
. Как выяснилось, это была любовь с первого взгляда.
Данила и Ольга встречаются более трех лет. Козловский рассказал, что познакомил их режиссер Павел Руминов
, однако во время первой встречи внешность Зуевой не впечатлила его.
«У Оли была опухшая щека из-за проблем с зубом мудрости. Еще её неудачно постриг парикмахер - у неё была кривая челка. Кроме того, было очень холодно, и она взяла у подруги пальто, которое было в два раза больше, чем надо. Она подготовилась ко встрече, как надо»
, - поделился воспоминаниями Данила.
Как признался актер, тогда Ольга его всё-таки зацепила. Не исключено, что это была любовь с первого взгляда.
«Я в это никогда не верил. Но она произошла, эта секунда»
, - признался Данила.
Тогда Ольга жила в Америке, и на следующий день должна была возвращаться на другой континент. Однако после ночной прогулки с Козловским она сдала билеты и осталась с ним.