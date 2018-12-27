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«У нее была опухшая щека и кривая челка»: Данила Козловский о первой встрече с Ольгой Зуевой

27 декабря
2018 год

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27 декабря 2018
Данила Козловский стал гостем программы «2Верник2», где рассказал, каким было его первое впечатление о его возлюбленной – актрисе Ольги Зуевой. Как выяснилось, это была любовь с первого взгляда.

«У нее была опухшая щека и кривая челка»: Данила Козловский о первой встрече с Ольгой Зуевой

Данила и Ольга встречаются более трех лет. Козловский рассказал, что познакомил их режиссер Павел Руминов, однако во время первой встречи внешность Зуевой не впечатлила его.

«У Оли была опухшая щека из-за проблем с зубом мудрости. Еще её неудачно постриг парикмахер - у неё была кривая челка. Кроме того, было очень холодно, и она взяла у подруги пальто, которое было в два раза больше, чем надо. Она подготовилась ко встрече, как надо», - поделился воспоминаниями Данила.

Как признался актер, тогда Ольга его всё-таки зацепила. Не исключено, что это была любовь с первого взгляда.

«Я в это никогда не верил. Но она произошла, эта секунда», - признался Данила.

Тогда Ольга жила в Америке, и на следующий день должна была возвращаться на другой континент. Однако после ночной прогулки с Козловским она сдала билеты и осталась с ним.
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«У нее была опухшая щека и кривая челка»: Данила Козловский о первой встрече с Ольгой Зуевой фотографии
«У нее была опухшая щека и кривая челка»: Данила Козловский о первой встрече с Ольгой Зуевой фотографии
«У нее была опухшая щека и кривая челка»: Данила Козловский о первой встрече с Ольгой Зуевой фотографии
«У нее была опухшая щека и кривая челка»: Данила Козловский о первой встрече с Ольгой Зуевой фотографии
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