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Джейми Дорнан боится навсегда остаться Кристианом Греем

27 декабря
2018 год

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27 декабря 2018
Актер Джейми Дорнан получил всемирную славу благодаря роли миллионера с причудами Кристиана Грея в экранизации эротического романа Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого». В феврале этого года на экраны вышла последняя часть трилогии под названием «Пятьдесят оттенков свободы», и Дорнану пора бы уже переключиться. Но актера мучает навязчивая мысль о том, что отныне его будут воспринимать только как Кристиана Грея. Об этом он рассказал в интервью изданию «Deadline».

Джейми Дорнан боится навсегда остаться Кристианом Греем

«Периодически я борюсь с такими мыслями. Возможно, я буду бороться с ними всю свою карьеру. Правда, я надеюсь, что этого не случится. Я буду улучшать себя и продолжать самосовершенствоваться», - поделился Джейми.

Несмотря на свои переживания, Дорнан ценит то, что на эту роль выбрали именно его. Ведь эротическая трилогия сделала его востребованным актером.

«Она дала мне много не только в финансовом плане. Она позволила мне сниматься в таких фильмах, как «Антропоид» и «Личная война». Эти картины очень много значат для меня, но их в моей жизни никогда бы не было, если бы не работа над «Оттенками», - признался актер.

Кстати, ранее Джейми говорил, что будет скучать по своему герою – мистеру Грею, но сыграть его еще раз не согласится, потому что слишком стар для этого.
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Джейми Дорнан боится навсегда остаться Кристианом Греем фотографии
Джейми Дорнан боится навсегда остаться Кристианом Греем фотографии
Джейми Дорнан боится навсегда остаться Кристианом Греем фотографии
Джейми Дорнан боится навсегда остаться Кристианом Греем фотографии
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