Джейми Дорнан боится навсегда остаться Кристианом Греем

Актер Джейми Дорнан
получил всемирную славу благодаря роли миллионера с причудами Кристиана Грея в экранизации эротического романа Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого»
. В феврале этого года на экраны вышла последняя часть трилогии под названием «Пятьдесят оттенков свободы»
, и Дорнану пора бы уже переключиться. Но актера мучает навязчивая мысль о том, что отныне его будут воспринимать только как Кристиана Грея. Об этом он рассказал в интервью изданию «Deadline».
«Периодически я борюсь с такими мыслями. Возможно, я буду бороться с ними всю свою карьеру. Правда, я надеюсь, что этого не случится. Я буду улучшать себя и продолжать самосовершенствоваться»
, - поделился Джейми.
Несмотря на свои переживания, Дорнан ценит то, что на эту роль выбрали именно его. Ведь эротическая трилогия сделала его востребованным актером.
«Она дала мне много не только в финансовом плане. Она позволила мне сниматься в таких фильмах, как «Антропоид»
и «Личная война»
. Эти картины очень много значат для меня, но их в моей жизни никогда бы не было, если бы не работа над «Оттенками», - признался актер.
Кстати, ранее Джейми говорил, что будет скучать по своему герою – мистеру Грею, но сыграть его еще раз не согласится, потому что слишком стар для этого.