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«Голубой Ургант»: Новый Год в приятной компании

27 декабря
2018 год

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27 декабря 2018
Иван Ургант позаботился о россиянах, которые уже несколько лет высказывают свое недовольство по поводу новогоднего голубого огонька, где мелькают одни и те же лица. С его подачи 30 декабря в эфире Первого канала можно будет посмотреть специальный выпуск шоу «Вечерний Ургант» под интригующим названием «Голубой Ургант».

«Голубой Ургант»: Новый Год в приятной компании

«Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов. Я счастлив, что наши гости с радостью откликнулись на призыв – воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны - девяностым годам», - анонсировал «Голубого Урганта» сам Иван.

«Голубой Ургант»: Новый Год в приятной компании

Гостями шоу станут те, кого никогда бы не позвали на традиционный голубой огонек – группы Little Big и Хлеб, Монеточка, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, Big Russian Boss, Мальбэк ft. Сюзанна, а также Евгений Кулик, Александра Бортич и Ирина Горбачева. Кроме того, впервые на телевидении выступят музыкальные группы Big Baby Таре и Boulevard Depo.
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«Голубой Ургант»: Новый Год в приятной компании фотографии
«Голубой Ургант»: Новый Год в приятной компании фотографии
«Голубой Ургант»: Новый Год в приятной компании фотографии
«Голубой Ургант»: Новый Год в приятной компании фотографии
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