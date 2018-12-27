«Голубой Ургант»: Новый Год в приятной компании

Иван Ургант
позаботился о россиянах, которые уже несколько лет высказывают свое недовольство по поводу новогоднего голубого огонька, где мелькают одни и те же лица. С его подачи 30 декабря в эфире Первого канала можно будет посмотреть специальный выпуск шоу «Вечерний Ургант» под интригующим названием «Голубой Ургант».
«Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов. Я счастлив, что наши гости с радостью откликнулись на призыв – воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны - девяностым годам»
, - анонсировал «Голубого Урганта» сам Иван.
Гостями шоу станут те, кого никогда бы не позвали на традиционный голубой огонек – группы Little Big
и Хлеб
, Монеточка
, Гречка
, Feduk
, Антоха МС
, Данила Поперечный
, Илья Соболев
, Big Russian Boss
, Мальбэк ft. Сюзанна
, а также Евгений Кулик
, Александра Бортич
и Ирина Горбачева
. Кроме того, впервые на телевидении выступят музыкальные группы Big Baby Таре
и Boulevard Depo
.