Марат Башаров опять избил свою жену

Актер и телеведущий Марат Башаров, известный своей набожностью и тягой к добрым делам, опять избил жену. Правда, в прошлый раз под горячую руку актёра попала его бывшая жена Екатерина Архарова. На это раз досталось новой супруге - Елизавете Шевырковой, на которой актёр женился в сентябре 2017 года, через год после того, как она родила ему сына Марселя.
27 декабря брат Елизаветы Фёдор сообщил изданию «СтарХит» о том, что Марат набросился на жену с побоями и сломал ей нос.
Как выяснилось со слов Фёдора, тишь, гладь и благодать в новой семье Башарова - лишь иллюзия. В прошлом году Елизавету доставили в больницу с травмой руки, но она отказалась снимать побои и заявлять в полицию.
Напомним, что в октябре 2014 года бывшая супруга Башарова Екатерина Архарова попала в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. Всё это случилось через 4 месяца после их садьбы. Архарова решила не судиться с Башаровым, но рассказала в эфире передачи «Пусть говорят» о его приступах ярости и пристрастию к алкоголю (за которое актер в 2012 году был на два года лишен водительских прав).
Практически никаких последствий для репутации Башарова его поведение по отношению к женщинам не имело. Актёр успешно продолжает сниматься в кино и вести передачи. Единственный человек, который публично пристыдил Башарова - Татьяна Тарасова, во время съемок передачи «Сегодня вечером» заявившая, что не хочет сидеть с ним за одним столом.