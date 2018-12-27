Александр Панкратов-Черный рассказал, почему не женился на своей избраннице 30 лет

Артист Александр Панкратов-Черный
стал героем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказал о своем непростом характере, об изменах и ошибках.
В студенческие годы Александр познакомился с Юлией, которая позднее стала главной женщиной в его жизни. Вместе они преодолели много испытаний, первым из которых стали сложные отношения Панкратова-Черного с отцом Юлии – кинооператором Владимиром Монаховым
. Он с пренебрежением отнесся к выбору своей дочери. Этот конфликт удалось уладить только спустя много лет.
Второе испытание – это слава. Александр стал поддаваться соблазнам, даже несколько раз уходил из семьи. По словам Панкратова-Черного, у Юлии железное терпение.
«Я ведь человек очень непростой - вспыльчивый, эмоциональный. Не люблю, когда мне мешают во время работы. А она все мне прощает. Ей через многое пришлось пройти. Я чувствовал себя виноватым в ее судьбе. Мне казалось, что я испортил ей жизнь. За ней ухаживали молодые люди из очень влиятельных семей, а она связалась с таким шалопаем. Поэтому я уходил. Пытался завести вторую семью, третью. Но потом все равно возвращался к ней, а она ко мне»
, - признался артист.
Интересно, что Александр и Юлия поженились лишь в 2012 году после 30-ти лет сожительства. К тому времени их сыну Владимиру было уже 32 года. Александр объясняет этот шаг тем, что хотел обеспечить своей семье достойное будущее.
«Меня много лет назад очень обидел ее отец. Он же думал, что я с Юлей только ради карьеры, поэтому я не хотел жениться из принципа. В какой-то момент я задумался, что могу умереть. Все должно было достаться Юлии, поэтому мы решили пожениться. Свадьба была скромной, мы были только вдвоем. Потом заперлись дома, выпили бутылку шампанского, отпраздновали»
, - рассказал Панкратов-Черный.