Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Панкратов-Черный рассказал, почему не женился на своей избраннице 30 лет

27 декабря
2018 год

Лайфстайл >>
27 декабря 2018
Артист Александр Панкратов-Черный стал героем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказал о своем непростом характере, об изменах и ошибках.

Александр Панкратов-Черный рассказал, почему не женился на своей избраннице 30 лет

В студенческие годы Александр познакомился с Юлией, которая позднее стала главной женщиной в его жизни. Вместе они преодолели много испытаний, первым из которых стали сложные отношения Панкратова-Черного с отцом Юлии – кинооператором Владимиром Монаховым. Он с пренебрежением отнесся к выбору своей дочери. Этот конфликт удалось уладить только спустя много лет.

Второе испытание – это слава. Александр стал поддаваться соблазнам, даже несколько раз уходил из семьи. По словам Панкратова-Черного, у Юлии железное терпение.

«Я ведь человек очень непростой - вспыльчивый, эмоциональный. Не люблю, когда мне мешают во время работы. А она все мне прощает. Ей через многое пришлось пройти. Я чувствовал себя виноватым в ее судьбе. Мне казалось, что я испортил ей жизнь. За ней ухаживали молодые люди из очень влиятельных семей, а она связалась с таким шалопаем. Поэтому я уходил. Пытался завести вторую семью, третью. Но потом все равно возвращался к ней, а она ко мне», - признался артист.

Александр Панкратов-Черный рассказал, почему не женился на своей избраннице 30 лет

Интересно, что Александр и Юлия поженились лишь в 2012 году после 30-ти лет сожительства. К тому времени их сыну Владимиру было уже 32 года. Александр объясняет этот шаг тем, что хотел обеспечить своей семье достойное будущее.

«Меня много лет назад очень обидел ее отец. Он же думал, что я с Юлей только ради карьеры, поэтому я не хотел жениться из принципа. В какой-то момент я задумался, что могу умереть. Все должно было достаться Юлии, поэтому мы решили пожениться. Свадьба была скромной, мы были только вдвоем. Потом заперлись дома, выпили бутылку шампанского, отпраздновали», - рассказал Панкратов-Черный.
версия для печати
Ссылки по теме
«Ошибаться - это так по‑человечески»: Сергей Безруков об уходе из семьи
Поиск по меткам
любовьоткровение
персоны
Владимир МонаховАлександр Панкратов-Чёрный

фотографии >>
Александр Панкратов-Черный рассказал, почему не женился на своей избраннице 30 лет фотографии
Александр Панкратов-Черный рассказал, почему не женился на своей избраннице 30 лет фотографии
Александр Панкратов-Черный рассказал, почему не женился на своей избраннице 30 лет фотографии
Александр Панкратов-Черный рассказал, почему не женился на своей избраннице 30 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Яков Лившиц
26 декабря скончался балетмейстер, педагог Яков Лившиц.
Дмитрий Матвеев
25 декабря ушел из жизни актёр Дмитрий Матвеев.
Галина Тихонова
23 декабря ушла из жизни актриса Галина Тихонова.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Сергей Подгорный
Эмма Попова
Джемма Фирсова
Эрвин Гешоннек
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Эслинда Нуньес
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
Ёлки последние
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Йонас Кауфман: Под звёздами
концерт
Германия, 2018
Любовь и прочий зоопарк
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Три богатыря и Наследница престола
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2018
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Россия, 2018
Клод Моне: Магия воды и света
Италия, 2018
Воспитательница
драма
США, 2018
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью