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Мэттью Макконахи возглавил рейтинг актёров, которым переплачивают

27 декабря
2018 год

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27 декабря 2018
Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных и самых эффективных актеров Голливуда. Самым переоцененным оказался Мэттью Макконахи - на каждый доллар его гонораров пришелся всего лишь 1 доллар и 10 центов прибыли.

Мэттью Макконахи возглавил рейтинг актёров, которым переплачивают
фото: Мэттью Макконахи

Вслед за Мэттью идут Кристиан Бэйл (1,5 доллар) и Мэтт Дэймон (3,7 доллара).
В первую десятку также вошли Мелисса МакКарти (4,90 доллара), Риз Уизерспун (5,20 доллара), Шарлиз Терон (7,90 доллара), Том Круз (10,40 доллара), Том Хэнкс (12,10 доллара) и Бен Аффлек (12,20 доллара).

Мэттью Макконахи возглавил рейтинг актёров, которым переплачивают
фото: Эми Адамс и Джереми Реннер

Самым «прибыльным» актером стал Джереми Реннер, он вернул студиям 82,70 доллара за каждый доллар из своего гонорара. В десятке также Марк Руффало (80,20 доллара), Эми Адамс (69,90 доллара), Галь Гадот (60 долларов), Крис Эванс (56,10 доллара), Крис Хемсворт (36,20 доллара), Скарлетт Йоханссон (34,40 доллара), Роберт Дауни-мл. (24,40 доллара), Джулия Робертс (24 доллара) и Райан Рейнолдс (22,80 доллара).
Согласно этим показателям, самыми прибыльными актерами являются те, кто часто снимается в фильмах о супер-героях.
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Мэттью Макконахи возглавил рейтинг актёров, которым переплачивают фотографии
Мэттью Макконахи возглавил рейтинг актёров, которым переплачивают фотографии
Мэттью Макконахи возглавил рейтинг актёров, которым переплачивают фотографии
Мэттью Макконахи возглавил рейтинг актёров, которым переплачивают фотографии
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