Мэттью Макконахи возглавил рейтинг актёров, которым переплачивают

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных и самых эффективных актеров Голливуда. Самым переоцененным оказался
Мэттью Макконахи
- на каждый доллар его гонораров пришелся всего лишь 1 доллар и 10 центов прибыли.
фото: Мэттью Макконахи
Вслед за Мэттью идут
Кристиан Бэйл
(1,5 доллар) и
Мэтт Дэймон
(3,7 доллара).
В первую десятку также вошли
Мелисса МакКарти
(4,90 доллара),
Риз Уизерспун
(5,20 доллара),
Шарлиз Терон
(7,90 доллара),
Том Круз
(10,40 доллара),
Том Хэнкс
(12,10 доллара) и
Бен Аффлек
(12,20 доллара).
фото: Эми Адамс и Джереми Реннер
Самым «прибыльным» актером стал
Джереми Реннер
, он вернул студиям 82,70 доллара за каждый доллар из своего гонорара. В десятке также
Марк Руффало
(80,20 доллара),
Эми Адамс
(69,90 доллара),
Галь Гадот
(60 долларов),
Крис Эванс
(56,10 доллара),
Крис Хемсворт
(36,20 доллара),
Скарлетт Йоханссон
(34,40 доллара),
Роберт Дауни-мл
. (24,40 доллара),
Джулия Робертс
(24 доллара) и
Райан Рейнолдс
(22,80 доллара).
Согласно этим показателям, самыми прибыльными актерами являются те, кто часто снимается в фильмах о супер-героях.