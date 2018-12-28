«Мне действительно тяжело»: Юрий Быков о своей затяжной депрессии

Режиссер Юрий Быков
раннее рассказывал, что во время работы над фильмом «Завод» боролся с депрессией
, которая стала следствием творческого кризиса. Вот уже скоро картина выйдет в широкий прокат, а от депрессии избавиться Быкову так и не удалось. На днях в соцсети он снова рассказал о жизненных трудностях.
«Дело, надо признаться честно, в тотальном одиночестве. И, честно говоря, заслуженном. Именно оно постоянно гнетет и не дает снять напряжение, потому что самому не снять, родителям и сестре не скажешь, дома не ждут, а у пары все еще близких друзей свои семьи. Зрители меня не знают близко, поэтому переживают, пишут. Но вдумайтесь, почти никто из тех, кого я узнал за 37 лет, не кинул мне в личку хотя бы доброе слово»
, - написал режиссер.
Поклонники решили поддержать Быкова добрым словом. Режиссер был приятно удивлен, и поспешил поблагодарить их.
«Столько людей написали! Низкий поклон. Я не стою на подоконнике, не надо преувеличивать. Я мужик упертый. Это все знают. А прежде чем захочется встать, крепко напьюсь и позвоню Леше Утину. Думаю, отговорит. Но мне действительно тяжело»
, - признался Юрий.
Отклики коллег и поклонников, определенно, подняли настроение режиссеру. Он пообещал в новом 2019 году победить депрессию и найти в себе силы для творчества.
«Вот, какой я вывод делаю, граждане. Хочешь не хочешь, а и правда придется начинать практически с нуля. С теми, кто откликнулся уже сейчас и с теми, кто появится в жизни дальше. Я постараюсь больше не терять ни одного человека, ни одной секунды, ни одного луча света. Ну, а вы, бывшие «близкие люди», которым я испортил жизнь настолько, что ни видеть, ни слышать меня не хочется, могу сказать человеческое банальное простите, и не держите зла. Надеюсь, ваша личная безупречность больше не пострадает от моего присутствия в вашей жизни. Я пошел жить»
.