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Найдены доказательства вины Кевина Спейси

28 декабря
2018 год

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28 декабря 2018
На днях опальный голливудский актер Кевин Спейси, многократно обвиненный мужчинами в сексуальных домогательствах, опубликовал видео, в котором в образе Фрэнка Андервуда из «Карточного домика» попытался оправдать себя. Накануне в сети появилась информация еще об одном видео - намного более печальном для Спейси.

Найдены доказательства вины Кевина Спейси

Один из молодых людей, обвинивших актера в домогательствах, рассказал, что у него сохранились видеодоказательства непристойного поведения Спейси. Он утверждает, что летом 2016-го года, когда ему было 18 лет, Кевин угостил его алкоголем в ресторане Club Car в Нантакете. Затем актер прикоснулся к паху молодого человека с намерением расстегнуть ширинку, а также пригласил парня к себе домой. Жертву такое поведение двукратного обладателя «Оскара» не устроило, и он пожаловался своей девушке, в качестве доказательств сняв все происходящее на камеру с помощью программы Snapchat, которая обычно удаляет ролики после просмотра, но существуют способы их сохранить.

По словам девушки, в снятом ролике было четко видно, как Спейси трогает парня через штаны. Выяснилось, что при знакомстве с актером молодой человек сказал, что ему 23 года, а не 18, поскольку употреблять алкоголь в США можно лишь с 21 года.
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Найдены доказательства вины Кевина Спейси фотографии
Найдены доказательства вины Кевина Спейси фотографии
Найдены доказательства вины Кевина Спейси фотографии
Найдены доказательства вины Кевина Спейси фотографии
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