Найдены доказательства вины Кевина Спейси

На днях опальный голливудский актер Кевин Спейси
, многократно обвиненный мужчинами в сексуальных домогательствах, опубликовал видео
, в котором в образе Фрэнка Андервуда из «Карточного домика»
попытался оправдать себя. Накануне в сети появилась информация еще об одном видео - намного более печальном для Спейси.
Один из молодых людей, обвинивших актера в домогательствах, рассказал, что у него сохранились видеодоказательства непристойного поведения Спейси. Он утверждает, что летом 2016-го года, когда ему было 18 лет, Кевин угостил его алкоголем в ресторане Club Car в Нантакете. Затем актер прикоснулся к паху молодого человека с намерением расстегнуть ширинку, а также пригласил парня к себе домой. Жертву такое поведение двукратного обладателя «Оскара» не устроило, и он пожаловался своей девушке, в качестве доказательств сняв все происходящее на камеру с помощью программы Snapchat, которая обычно удаляет ролики после просмотра, но существуют способы их сохранить.
По словам девушки, в снятом ролике было четко видно, как Спейси трогает парня через штаны. Выяснилось, что при знакомстве с актером молодой человек сказал, что ему 23 года, а не 18, поскольку употреблять алкоголь в США можно лишь с 21 года.