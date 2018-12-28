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Российские актрисы снялись для коллекционного календаря

28 декабря
2018 год

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28 декабря 2018
Благотворительный фонд «Русский силуэт» Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова, созданный для поддержки молодых дизайнеров и сохранения национальных культурных традиций, выпустил коллекционный fashion-календарь «Музы поэта», в съемке для которого приняли участие популярные российские актрисы.

На страницах календаря расположились фотокарточки Елизаветы Боярской, Катерины Шпицы, Глафиры Тархановой, Натальи Бардо, Анны Старшенбаум, Ольги Погодиной, Агаты Муцениеце, Эмилии Спивак, Полины Сыркиной, Евгении Брик, Ксении Гусевой и певицы Зары.

Российские актрисы снялись для коллекционного календаря
фото: Наталья Бардо и Глафира Тарханова

«О благотворительном фонде как о масштабном проекте я много слышала, мои коллеги участвовали в съемках календаря, в показах, в частности, на московском кинофестивале, - рассказала Наталья Бардо. - Как только я увидела референс фотографии, где я должна лежать среди книг, воплощая стихотворение Пушкина «Мороз и солнце», тут же поняла, что хочу в этом участвовать, несмотря на полное отсутствие свободного времени. Я люблю Пушкина, поэзию, а именно это стихотворение очень атмосферное, оно является для меня олицетворением какого-то волшебства, вдохновения, подходит моему внутреннему состоянию».

За наряды «моделей» отвечали известные кутюрье, среди которых оказались Валентин Юдашкин, Александр Терехов, Юлия Янина, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Джемал Махмудов, Олег Овсиев и Татьяна Парфенова, а также молодые дизайнеры Полина Булава, Лилит Петросян и Мария Манкевич.

«Меня не впервые приглашают участвовать в фотосъемке календаря, и я считаю, важно продвигать что-то свое, родное, - поделилась Глафира Тарханова. - Я за творческий процесс, за эксперименты. Думаю, здорово познакомиться с работами русских современных дизайнеров, которые поддерживают Фонд, примерить на себя их наряды и утвердиться в сделанном выборе. Мне нравится «Русский Силуэт». В этом есть что-то изысканное, утонченное, думаю, это привлекает не одну меня».
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Российские актрисы снялись для коллекционного календаря фотографии
Российские актрисы снялись для коллекционного календаря фотографии
Российские актрисы снялись для коллекционного календаря фотографии
Российские актрисы снялись для коллекционного календаря фотографии
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