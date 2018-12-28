Российские актрисы снялись для коллекционного календаря

Благотворительный фонд «Русский силуэт» Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова, созданный для поддержки молодых дизайнеров и сохранения национальных культурных традиций, выпустил коллекционный fashion-календарь «Музы поэта», в съемке для которого приняли участие популярные российские актрисы.
«О благотворительном фонде как о масштабном проекте я много слышала, мои коллеги участвовали в съемках календаря, в показах, в частности, на московском кинофестивале, - рассказала Наталья Бардо. - Как только я увидела референс фотографии, где я должна лежать среди книг, воплощая стихотворение Пушкина «Мороз и солнце», тут же поняла, что хочу в этом участвовать, несмотря на полное отсутствие свободного времени. Я люблю Пушкина, поэзию, а именно это стихотворение очень атмосферное, оно является для меня олицетворением какого-то волшебства, вдохновения, подходит моему внутреннему состоянию».
За наряды «моделей» отвечали известные кутюрье, среди которых оказались Валентин Юдашкин, Александр Терехов, Юлия Янина, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Джемал Махмудов, Олег Овсиев и Татьяна Парфенова, а также молодые дизайнеры Полина Булава, Лилит Петросян и Мария Манкевич.
«Меня не впервые приглашают участвовать в фотосъемке календаря, и я считаю, важно продвигать что-то свое, родное, - поделилась Глафира Тарханова. - Я за творческий процесс, за эксперименты. Думаю, здорово познакомиться с работами русских современных дизайнеров, которые поддерживают Фонд, примерить на себя их наряды и утвердиться в сделанном выборе. Мне нравится «Русский Силуэт». В этом есть что-то изысканное, утонченное, думаю, это привлекает не одну меня».