Алексей Воробьев вошел в список самых сексуальных людей планеты

30-летний российский актер и певец Алексей Воробьев
вошел в топ самых сексуальных мужчин мира по версии пользователей портала Starmometr. Артист занял 99-е место и оказался единственным россиянином в списке.
Реакция Воробьева на почетное звание одного из самых сексуальных людей планеты не заставила себя ждать: Алексей поделился эмоциями на своей страничке в Instagram.
«Очень круто попасть в 100 самых сексуальных мужчин планеты, но ещё круче быть в такой компании единственным из России! Знай наших
», - написал артист.
Компанию Воробьеву в рейтинге составили Райан Гослинг
, Ченнинг Татум
, Джастин Бибер
, Дэвид Бекхэм
, Энрике Иглесиас
, Райан Рейнольдс
, Роберт Паттинсон
, Том Харди
, Криштиану Роналду
, Крис Хемсворт
, Крис Пайн
и многие-многие другие.
Алексей Воробьев известен по ролям в таких картинах, как «Фобос. Клуб страха»
, «Сокровища О.К.»
, «Три мушкетёра»
, «Любовь с ограничениями»
и других.