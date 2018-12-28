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Алексей Воробьев вошел в список самых сексуальных людей планеты

28 декабря
2018 год

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28 декабря 2018
30-летний российский актер и певец Алексей Воробьев вошел в топ самых сексуальных мужчин мира по версии пользователей портала Starmometr. Артист занял 99-е место и оказался единственным россиянином в списке.

Алексей Воробьев вошел в список самых сексуальных людей планеты

Реакция Воробьева на почетное звание одного из самых сексуальных людей планеты не заставила себя ждать: Алексей поделился эмоциями на своей страничке в Instagram.

«Очень круто попасть в 100 самых сексуальных мужчин планеты, но ещё круче быть в такой компании единственным из России! Знай наших», - написал артист.

Компанию Воробьеву в рейтинге составили Райан Гослинг, Ченнинг Татум, Джастин Бибер, Дэвид Бекхэм, Энрике Иглесиас, Райан Рейнольдс, Роберт Паттинсон, Том Харди, Криштиану Роналду, Крис Хемсворт, Крис Пайн и многие-многие другие.

Алексей Воробьев известен по ролям в таких картинах, как «Фобос. Клуб страха», «Сокровища О.К.», «Три мушкетёра», «Любовь с ограничениями» и других.
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Алексей Воробьев вошел в список самых сексуальных людей планеты фотографии
Алексей Воробьев вошел в список самых сексуальных людей планеты фотографии
Алексей Воробьев вошел в список самых сексуальных людей планеты фотографии
Алексей Воробьев вошел в список самых сексуальных людей планеты фотографии
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