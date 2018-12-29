Антон Богданов уходит из «Реальных пацанов»

О своем решении Антон Богданов
заявил в эфире радиостанции «Эхо Перми». Актер приехал в Пермь 28 декабря, чтобы представить новый фильм «Т-34»
, в котором он сыграл уральского парня по прозвищу Волчок.
Богданова можно будет увидеть во втором блоке 6 сезона «Реальных пацанов»
, премьера которого запланирована на март 2019 года. Героя Богданова выведут из сюжета к середине сезона - по задумке сценаристов Антоха уедет на поиски лучшей жизни. Сам актёр признался, что ему по душе более радикальные формы выведения персонажа, например, тюрьма или монастырь.
«Я принял решение. Это мое решение. Я покинул проект. Ребята, конечно, расстроились. Но я всех по-честному предупредил и сказал «ребята, я хочу идти дальше». Конечно, были моменты уговоров: «Оно же друг другу не мешает», но вы знаете, вчера я сам для себя подметил, что это некое неуважение к творческим людям, которые во мне видят другого человека, другое амплуа видят».