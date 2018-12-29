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СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки станут родителями

29 декабря
2018 год

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29 декабря 2018
Четыре месяца назад тогда еще 51-летний Венсан Кассель женился на своей 21-летней возлюбленной, модели Тине Кунаки после двухлетнего романа.

СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки станут родителями

Новостной портал JustJared предположил, что на столь неожиданное решение вновь связать себя узами брака актёра подтолкнула беременность Тины. JustJared указывает на то, что в сети появились фотографии заметно поправившейся Тины, а сама модель в последнее время перестала сорить в своем Инстаграме автопортретами в бикини.

СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки станут родителями

К тому же, накануне свадьбы Венсан и Тина в интервью одному итальянскому изданию признались, что очень хотят ребенка. Сами супруги пока что не подтвердили слухи о беременности.
Если подозрения всевидящего ока журналистов верны, то для Тины это будет первый ребенок, а для Венсана — третий. В браке с Моникой Белуччи у актера родились две дочери.
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СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки станут родителями фотографии
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки станут родителями фотографии
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки станут родителями фотографии
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки станут родителями фотографии
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