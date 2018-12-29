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Александр Головин отказывается признать своего внебрачного ребенка

29 декабря
2018 год

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29 декабря 2018
29-летний Александр Головин, известный по ролям в сериале «Кадетство» и новогоднем киноальманахе «Ёлки» чуть менее года назад стал папой, но не обращает на это внимание.

Александр Головин отказывается признать своего внебрачного ребенка

32-летняя танцовщица Светлана Белогурова, с которой у Головина был роман в 2017 году, обратилась за помощью к певице, писательнице и правозащитнице Кате Гордон. А уже Катя донесла до слуха общественности тот факт, что Головин отказывается признавать внебрачного ребенка и, соответственно, уже восемь месяцев не платит алименты.

«Света в 2017 году работала на съемочной площадке фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы», там и познакомилась с Головиным. Случился роман, после которого в апреле 2018 года на свет появился ребенок — дочку назвали Оливия. Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке — хотя бы об элементарных алиментах, пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки», — рассказала Гордон порталу Super.

Александр Головин отказывается признать своего внебрачного ребенка

Сейчас Светлана готовит иск, чтобы в принудительном судебном порядке установить отцовство.
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Александр Головин отказывается признать своего внебрачного ребенка фотографии
Александр Головин отказывается признать своего внебрачного ребенка фотографии
Александр Головин отказывается признать своего внебрачного ребенка фотографии
Александр Головин отказывается признать своего внебрачного ребенка фотографии
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