Александр Головин отказывается признать своего внебрачного ребенка

29-летний Александр Головин
, известный по ролям в сериале «Кадетство»
и новогоднем киноальманахе «Ёлки»
чуть менее года назад стал папой, но не обращает на это внимание.
32-летняя танцовщица Светлана Белогурова, с которой у Головина был роман в 2017 году, обратилась за помощью к певице, писательнице и правозащитнице Кате Гордон
. А уже Катя донесла до слуха общественности тот факт, что Головин отказывается признавать внебрачного ребенка и, соответственно, уже восемь месяцев не платит алименты.
«Света в 2017 году работала на съемочной площадке фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы», там и познакомилась с Головиным. Случился роман, после которого в апреле 2018 года на свет появился ребенок — дочку назвали Оливия. Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке — хотя бы об элементарных алиментах, пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки»
, — рассказала Гордон порталу Super.
Сейчас Светлана готовит иск, чтобы в
принудительном
судебном порядке установить отцовство.