Меган Фокс подтвердила, что у нее был роман с Шайей ЛаБафом

Меган Фокс
стала гостьей шоу Энди Коэна «Watch What Happens Live!», где подтвердила, что у нее были «романтические отношения» с коллегой по «Трансформерам» Шайей ЛаБафом
в период между съемками первой
и второй
части франшизы.
«То есть, я бы подтвердила, что это было романтичто. Я люблю его. Я никогда этого особо и не скрывала. Я его люблю».
Это признание последовало за схожими заявлениями Шайи, который еще в далеком 2011 рассказал все журналу «Details»: «Послушайте, ты находишься шесть месяцев на съемочной площадке с кем-то, кого ты начинаешь привлекать, и кто привлекает тебя. Я никогда не понимал разделения жизни и работы в подобных ситуациях. Время, которое я провел с Меган, принадлежало нам с ней. Я думаю, можно увидеть эту «химию» между нами на экране»
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