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Иван Добронравов полгода молчал о рождении дочери

3 декабря
2018 год

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3 декабря 2018
В июле этого года у младшего сына Федора Добронравова Ивана родилась дочь Вера. Но известно об этом стало только сейчас, со слов брата Ивана Виктора Добронравова. В интервью для программы «Однажды…» на НТВ Виктор рассказывал об отношениях Федора с внучками.

Иван Добронравов полгода молчал о рождении дочери

По его словам, его дочери Варвара и Василиса вынуждены теперь делить внимание с младшей сестрой: «Вера Ивановна, поскольку самая младшая, ей все внимание. Но потом пройдет небольшое количество времени, она начнет ходить, они будут все вместе этим роем бегать. Варя уже взрослый человек, она называет отца «дедуля», а Василиса «дядя Федя». Когда была маленькой, она даже побаивалась его энергетики, а сейчас и сама ему фору даст».

Иван Добронравов полгода молчал о рождении дочери

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Иван Добронравов полгода молчал о рождении дочери фотографии
Иван Добронравов полгода молчал о рождении дочери фотографии
Иван Добронравов полгода молчал о рождении дочери фотографии
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