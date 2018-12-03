Иван Добронравов полгода молчал о рождении дочери

В июле этого года у младшего сына Федора ДобронравоваИвана родилась дочь Вера. Но известно об этом стало только сейчас, со слов брата Ивана Виктора Добронравова. В интервью для программы «Однажды…» на НТВ Виктор рассказывал об отношениях Федора с внучками.
По его словам, его дочери Варвара и Василиса вынуждены теперь делить внимание с младшей сестрой: «Вера Ивановна, поскольку самая младшая, ей все внимание. Но потом пройдет небольшое количество времени, она начнет ходить, они будут все вместе этим роем бегать. Варя уже взрослый человек, она называет отца «дедуля», а Василиса «дядя Федя». Когда была маленькой, она даже побаивалась его энергетики, а сейчас и сама ему фору даст».