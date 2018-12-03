Бари Алибасов обманом завлёк Лидию Федосееву-Шукшину в ЗАГС

20 ноября Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасовсочетались узами брака, чем вызвали бурную реакцию общества (в спектре от удивления до конспирологических спекуляций). Нашлись люди, которые решили что коварный Бари Каримович воспользовался чувствами Лидии Николаевны в корыстных целях.
Супруги решили ответить всем и сразу, приняв участие в съемках передачи «Новые русские сенсации» на НТВ. В интервью Лидия Николаевна рассказала, что муж обманом заманил ее в ЗАГС, поэтому новость об их женитьбе стала сюрпризом не только для всех, но и для неё самой в первую очередь.
Бари Алибасов предложил Лидии Николаевне поехать в ЗАГС в качестве свидетелей на чужой свадьбе. А уже внутри здания произошла подмена ролей.
«Я подумал, раз мы идем туда как сопровождающие лица, то почему бы и нам не оформить отношения», - уточнил Алибасов. Впрочем, у него уже были заготовлены кольца, да и у сотрудницы ЗАГСа были все необходимые для церемонии документы.
Лидия Николаевна подшучивает над мужем, выражая сомнения в правильности принятого решения: «Я сегодня ночь не спала, думала об этом, вспоминала кое-что. Думаю: это роковая ошибка или это подвиг?».
Так же «молодые» рассказали о совместно приобретенной недвижимости в Новой Москве и провели для журналистов канала экскурсию по своему «гнёздышку».