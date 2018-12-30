Настасья Самбурская ответила на обвинения Кати Гордон

Намедни правозащитница Катя Гордон
посредством портала Super позаботилась о том, чтобы как можно больше людей узнали о нежелании
актера Александра Головина
признавать внебрачную дочь и платить алименты ее матери Светлане Белогуровой.
И тут началась Санта-Барбара-2018. На следующий же день на этом портале появилась новость о том, что Настасья Самбурская
выселяет несчастную Белогурову с ребенком из своей квартиры. Подробностями истории, как водится, поделилась всё та же Катя Гордон.
«После того, как история стала достоянием общественности, Александр Головин до сих пор не вышел на связь с нами. Зато их общие со Светланой друзья, очевидно, встали на его сторону. Иначе не объяснить тот факт, что накануне Нового года Свету практически на улицу выгоняют из квартиры, которую она снимает с дочкой. Сдавала ей ее «по дружбе» их с Головиным общая приятельница — Настя Самбурская. Мы конечно же со всем этим справимся и поддержим Свету, на улице она не останется, но сама ситуация дикая!»
По словам Гордон
, Самбурская якобы находилась с Головиным в каком-то сговоре. Суть которого заключалась в том, что актриса бесплатно пускает пожить в своей квартире Белогурову с ребенком при условии, что Белогурова будет хранить молчание.
«Прямо сейчас мою клиентку с больным ребёнком на руках вчерашние добродетели выгоняют из квартиры. Мадам Самбурская и ее директор (некая Аня Елизарова) вначале пытались пристроить нашу клиентку Свету на шоу (рассказать о том, что она одна растит ребёнка от артиста Головина), потом, буквально накануне съёмок, сменили стратегию - поселили Свету в однушке и давали 30 тысяч рублей (при условии, что Света будет молчать). По моему мнению, находчивые добродетельницы связаны с семьёй Головина, и таким образом сдерживали запуганную девушку от любых действий. Елизарова сейчас колотила ногами в дверь, испугав ребёнка, и требовала съехать накануне Нового года... сообщаю всей этой честной компании добродетелей, что отцовство в судебном порядке я установлю, а любые угрозы, оскорбления и интриги отныне будут достоянием широкой общественности. Дешевые артистические интриги больше не пройдут».
Самбурская моментально отреагировала на эти обвинения, поспешив опубликовать в своем Инстаграме опровержение
:
«Света Белогурова забеременела от Александра Головина. Он, узнав об этом, сразу сказал, что ребёнок ему не нужен. Она решила рожать. Родила. Он не передумал. Я пожалела её, не разрешила идти на телевидение. Пустила БЕСПЛАТНО в свою квартиру. Дала ежемесячное содержание в виде 30тр + всё необходимое поверх этой суммы. Девчонкам знакомым рассказала, кто с детьми, отнеслись с пониманием и передали детские вещи. Сказала ей искать няню, за мой счёт естественно. Брать подработку, поучиться на курсах за мой счет, чтобы иметь возможность самостоятельно жить и не зависеть от ублюдка, не желающего признать своего ребёнка. Понимаете? Я дала ей удочку, чтобы она стала независимой и с профессией. У меня ремонт, деньги немалые уходят, после НГ обещала помочь и с адвокатом и с тестом на отцовство, чтобы подать на алименты! Что делает Света? Она прётся к Гордон, не уведомив меня! Спрашивается, зачем я полгода заботилась о её спокойствии и спокойствии ребёнка, обещая что 2 года она может пользоваться квартирой и получать от меня пособие. Она орёт, что не меркантильная, но при этом обратилась к самому скандальному юристу и уже, кажется, продала своё присутствие всем возможным шоу. Просто ленивая жопа, не захотевшая учиться, работать и желающая жалости к себе и лёгких денег. О ребёнке она думает? Я ей дала месяц, чтобы она съехала. Не слушайте, что они с Гордон затеяли»
.
Не до конца понятно тут только одно - зачем бы Самбурской столько денег тратить на женщину, которая даже не является ей близкой подругой?