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Настасья Самбурская ответила на обвинения Кати Гордон

30 декабря
2018 год

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30 декабря 2018
Намедни правозащитница Катя Гордон посредством портала Super позаботилась о том, чтобы как можно больше людей узнали о нежелании актера Александра Головина признавать внебрачную дочь и платить алименты ее матери Светлане Белогуровой.
И тут началась Санта-Барбара-2018. На следующий же день на этом портале появилась новость о том, что Настасья Самбурская выселяет несчастную Белогурову с ребенком из своей квартиры. Подробностями истории, как водится, поделилась всё та же Катя Гордон.

Настасья Самбурская ответила на обвинения Кати Гордон

«После того, как история стала достоянием общественности, Александр Головин до сих пор не вышел на связь с нами. Зато их общие со Светланой друзья, очевидно, встали на его сторону. Иначе не объяснить тот факт, что накануне Нового года Свету практически на улицу выгоняют из квартиры, которую она снимает с дочкой. Сдавала ей ее «по дружбе» их с Головиным общая приятельница — Настя Самбурская. Мы конечно же со всем этим справимся и поддержим Свету, на улице она не останется, но сама ситуация дикая!»

По словам Гордон, Самбурская якобы находилась с Головиным в каком-то сговоре. Суть которого заключалась в том, что актриса бесплатно пускает пожить в своей квартире Белогурову с ребенком при условии, что Белогурова будет хранить молчание.

«Прямо сейчас мою клиентку с больным ребёнком на руках вчерашние добродетели выгоняют из квартиры. Мадам Самбурская и ее директор (некая Аня Елизарова) вначале пытались пристроить нашу клиентку Свету на шоу (рассказать о том, что она одна растит ребёнка от артиста Головина), потом, буквально накануне съёмок, сменили стратегию - поселили Свету в однушке и давали 30 тысяч рублей (при условии, что Света будет молчать). По моему мнению, находчивые добродетельницы связаны с семьёй Головина, и таким образом сдерживали запуганную девушку от любых действий. Елизарова сейчас колотила ногами в дверь, испугав ребёнка, и требовала съехать накануне Нового года... сообщаю всей этой честной компании добродетелей, что отцовство в судебном порядке я установлю, а любые угрозы, оскорбления и интриги отныне будут достоянием широкой общественности. Дешевые артистические интриги больше не пройдут».

Настасья Самбурская ответила на обвинения Кати Гордон

Самбурская моментально отреагировала на эти обвинения, поспешив опубликовать в своем Инстаграме опровержение:

«Света Белогурова забеременела от Александра Головина. Он, узнав об этом, сразу сказал, что ребёнок ему не нужен. Она решила рожать. Родила. Он не передумал. Я пожалела её, не разрешила идти на телевидение. Пустила БЕСПЛАТНО в свою квартиру. Дала ежемесячное содержание в виде 30тр + всё необходимое поверх этой суммы. Девчонкам знакомым рассказала, кто с детьми, отнеслись с пониманием и передали детские вещи. Сказала ей искать няню, за мой счёт естественно. Брать подработку, поучиться на курсах за мой счет, чтобы иметь возможность самостоятельно жить и не зависеть от ублюдка, не желающего признать своего ребёнка. Понимаете? Я дала ей удочку, чтобы она стала независимой и с профессией. У меня ремонт, деньги немалые уходят, после НГ обещала помочь и с адвокатом и с тестом на отцовство, чтобы подать на алименты! Что делает Света? Она прётся к Гордон, не уведомив меня! Спрашивается, зачем я полгода заботилась о её спокойствии и спокойствии ребёнка, обещая что 2 года она может пользоваться квартирой и получать от меня пособие. Она орёт, что не меркантильная, но при этом обратилась к самому скандальному юристу и уже, кажется, продала своё присутствие всем возможным шоу. Просто ленивая жопа, не захотевшая учиться, работать и желающая жалости к себе и лёгких денег. О ребёнке она думает? Я ей дала месяц, чтобы она съехала. Не слушайте, что они с Гордон затеяли».

Не до конца понятно тут только одно - зачем бы Самбурской столько денег тратить на женщину, которая даже не является ей близкой подругой?
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Настасья Самбурская ответила на обвинения Кати Гордон фотографии
Настасья Самбурская ответила на обвинения Кати Гордон фотографии
Настасья Самбурская ответила на обвинения Кати Гордон фотографии
Настасья Самбурская ответила на обвинения Кати Гордон фотографии
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