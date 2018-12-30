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Бенедикт Камбербэтч учит, как правильно реагировать на ненужные подарки

30 декабря
2018 год

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30 декабря 2018
Еще в начале ноября специально для британского развлекательного портала The Hook Бенедикт Камбербэтч записал видео-урок актерского мастерства. Тема урока: как правильно реагировать на плохие и ненужные подарки.

Бенедикт Камбербэтч учит, как правильно реагировать на ненужные подарки

В ноябре это было не то, чтобы очень актуально. Зато сейчас самое время приготовиться к тому, что за красивой оберткой обнаружится бессмысленная свеча, поношенная рубаха, дурацкий чайник с ценником на крышечке и так далее. Так же Беня рассказывает о тонкостях реакции и призывает не забывать об истинных намерениях, которые кроются даже за самыми дурацкими подарками.

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Бенедикт Камбербэтч

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Бенедикт Камбербэтч учит, как правильно реагировать на ненужные подарки фотографии
Бенедикт Камбербэтч учит, как правильно реагировать на ненужные подарки фотографии
Бенедикт Камбербэтч учит, как правильно реагировать на ненужные подарки фотографии
Бенедикт Камбербэтч учит, как правильно реагировать на ненужные подарки фотографии
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