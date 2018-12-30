Бенедикт Камбербэтч учит, как правильно реагировать на ненужные подарки

Еще в начале ноября специально для британского развлекательного портала The Hook Бенедикт Камбербэтч записал видео-урок актерского мастерства. Тема урока: как правильно реагировать на плохие и ненужные подарки.
В ноябре это было не то, чтобы очень актуально. Зато сейчас самое время приготовиться к тому, что за красивой оберткой обнаружится бессмысленная свеча, поношенная рубаха, дурацкий чайник с ценником на крышечке и так далее. Так же Беня рассказывает о тонкостях реакции и призывает не забывать об истинных намерениях, которые кроются даже за самыми дурацкими подарками.