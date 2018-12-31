Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

По заведенной в конце 2017 года традиции Кино-театр.ру
оглядывается на километры красных дорожек с тем, чтобы вспомнить самые экстраординарные и запоминающиеся образы. Подавляющая часть галантерейных аномалий встречается, как правило, на вечеринках по случаю Хэллоуина и на ежегодном балу Института Костюма. Но не будем несправедливы к тем, кто старался пощекотать наши глазные нервы сверхурочно.
В этом искусстве чрезвычайно преуспел молодой актёр Эзра Миллер
, перетянувший на себя одеяло всеобщего внимания на лондонской и парижских премьерах второй части «Фантастических тварей»
. В Париже Эзра отражал свет софитов в цельнопуховой оболочке от Moncler - его наряд многим напомнил расу далеков из сериала «Доктор Кто»
.
В Лондоне Эзра появился в белоснежном костюмчике совы и скандализировал публику ладонями, исписанными убийственным заклинанием Авадакедавра.
Впрочем, Эзра начал подогревать интерес публики к новому фильму гораздо раньше, облачившись для конвенции ComicCon в импровизированный костюмчик Тоадетты.
На показ осенней коллекции Dior Эзра появился в сатирическом образе репортера светской хроники, чья ручка плавно перетекает в бокал игристого.
Юбилейный 40-й ММКФ, против ожиданий, не порадовал откровенными спорными выходами, вроде прошлогоднего триумфа Елены Кондулайнен
. Напротив, на красной дорожке фестиваля царила сдержанность и элегантность. Впрочем, на одной из вечеринок, прошедших в рамках фестиваля, всё-таки случился сбой в системе - Катерина Шпица
в джинсовом платье.
Но вот мы и добрались до Бала Института Костюма MET Gala
, гостям которого предложили воплотить в костюмах соображения по поводу моды и католичества. Рианна
, Кэти Пэрри и Сара Джессика Паркер
обошлись без сложных метафор.
А самый интересный наряд был у Зендайи
- помесь средневекового блио с кольчугой от Versace.
Канны-2018 ничем бы не запомнились, если бы не Лена Ленина
, которая в одиночку мужественно отдувалась на красной дорожке в костюме...позолоченного единорога - дикобраза?
На Кинотавре в 2018 тоже царила сдержанность, правда, порой, она приобретала интересные формы...
Отпраздновав 60-летний юбилей, Мадонна
появилась на церемонии вручения наград MTV VMA в эклектичном наряде, от которого у ее соотечественников и прочих неравнодушных подрумянилась пятая точка.
Кейт Бекинсэйл
на церемонии награждения GQ Men of the Year перестаралась с асимметрией.
Одной из откровенных неудач Эмбер Хёрд
в 2018 году стало появление на премьере фильма «Аквамен»
в парчовом платье от Valentino и заколачивающей крышку этого гроба шапочке
из фольги
.
Дженнифер Лопес
приехала на премьеру своего нового фильма «Начни сначала»
в розовом платье с треном такого колоссального размера, что актрисе пришлось подобрать соответствующий транспорт.
Какая итоговая подборка может обойтись без Ольги Бузовой
и премии Муз-ТВ? На упомянутом мероприятии Ольга появилась в платье с 20-метровым отстегивающимся шлейфом. На коне.
А глядя на Сергея Зверева
, понимаешь, что у Филиппа Киркорова
с чувством меры, в общем-то, всё в полном порядке.