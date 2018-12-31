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Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

31 декабря
2018 год

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31 декабря 2018
По заведенной в конце 2017 года традиции Кино-театр.ру оглядывается на километры красных дорожек с тем, чтобы вспомнить самые экстраординарные и запоминающиеся образы. Подавляющая часть галантерейных аномалий встречается, как правило, на вечеринках по случаю Хэллоуина и на ежегодном балу Института Костюма. Но не будем несправедливы к тем, кто старался пощекотать наши глазные нервы сверхурочно.
В этом искусстве чрезвычайно преуспел молодой актёр Эзра Миллер, перетянувший на себя одеяло всеобщего внимания на лондонской и парижских премьерах второй части «Фантастических тварей». В Париже Эзра отражал свет софитов в цельнопуховой оболочке от Moncler - его наряд многим напомнил расу далеков из сериала «Доктор Кто».

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

В Лондоне Эзра появился в белоснежном костюмчике совы и скандализировал публику ладонями, исписанными убийственным заклинанием Авадакедавра.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Впрочем, Эзра начал подогревать интерес публики к новому фильму гораздо раньше, облачившись для конвенции ComicCon в импровизированный костюмчик Тоадетты.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

На показ осенней коллекции Dior Эзра появился в сатирическом образе репортера светской хроники, чья ручка плавно перетекает в бокал игристого.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Юбилейный 40-й ММКФ, против ожиданий, не порадовал откровенными спорными выходами, вроде прошлогоднего триумфа Елены Кондулайнен. Напротив, на красной дорожке фестиваля царила сдержанность и элегантность. Впрочем, на одной из вечеринок, прошедших в рамках фестиваля, всё-таки случился сбой в системе - Катерина Шпица в джинсовом платье.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Но вот мы и добрались до Бала Института Костюма MET Gala, гостям которого предложили воплотить в костюмах соображения по поводу моды и католичества. Рианна, Кэти Пэрри и Сара Джессика Паркер обошлись без сложных метафор.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

А самый интересный наряд был у Зендайи - помесь средневекового блио с кольчугой от Versace.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Канны-2018 ничем бы не запомнились, если бы не Лена Ленина, которая в одиночку мужественно отдувалась на красной дорожке в костюме...позолоченного единорога - дикобраза?

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

На Кинотавре в 2018 тоже царила сдержанность, правда, порой, она приобретала интересные формы...

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Отпраздновав 60-летний юбилей, Мадонна появилась на церемонии вручения наград MTV VMA в эклектичном наряде, от которого у ее соотечественников и прочих неравнодушных подрумянилась пятая точка.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Кейт Бекинсэйл на церемонии награждения GQ Men of the Year перестаралась с асимметрией.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Одной из откровенных неудач Эмбер Хёрд в 2018 году стало появление на премьере фильма «Аквамен» в парчовом платье от Valentino и заколачивающей крышку этого гроба шапочке из фольги.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Дженнифер Лопес приехала на премьеру своего нового фильма «Начни сначала» в розовом платье с треном такого колоссального размера, что актрисе пришлось подобрать соответствующий транспорт.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Какая итоговая подборка может обойтись без Ольги Бузовой и премии Муз-ТВ? На упомянутом мероприятии Ольга появилась в платье с 20-метровым отстегивающимся шлейфом. На коне.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

А глядя на Сергея Зверева, понимаешь, что у Филиппа Киркорова с чувством меры, в общем-то, всё в полном порядке.

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года

Блеск и нищета красных дорожек: Самые странные образы 2018 года
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