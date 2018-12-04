Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу

Актриса Линдси Лохан
украсила собой обложку свежего номера журнала Paper и дала интервью изданию, в котором рассказала о своем отношении к соцсетям и о реалити-шоу, которое снимается на ее собственном курорте Lohan Beach Club.
В ходе съемок для обложки Лохан примерила на себя образы диснеевских принцесс, которые получились у нее довольно откровенными.
Линдсей рассказала, что социальные сети позволяют ей поддерживать постоянную связь с поклонниками, так как сейчас она занята съемками реалити-шоу для MTV
, которые проходят на ее собственном курорте.
«Я хотела сделать семейный курорт. Место, где люди могут отдыхать с детьми и чувствовать себя в безопасности. На наших пляжах вас не подкараулит папарацци - это мы вам гарантируем»
, - заявила Линдси.