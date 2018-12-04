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Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу

4 декабря
2018 год

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4 декабря 2018
Актриса Линдси Лохан украсила собой обложку свежего номера журнала Paper и дала интервью изданию, в котором рассказала о своем отношении к соцсетям и о реалити-шоу, которое снимается на ее собственном курорте Lohan Beach Club.

Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу

В ходе съемок для обложки Лохан примерила на себя образы диснеевских принцесс, которые получились у нее довольно откровенными.

Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу

Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу

Линдсей рассказала, что социальные сети позволяют ей поддерживать постоянную связь с поклонниками, так как сейчас она занята съемками реалити-шоу для MTV, которые проходят на ее собственном курорте.
«Я хотела сделать семейный курорт. Место, где люди могут отдыхать с детьми и чувствовать себя в безопасности. На наших пляжах вас не подкараулит папарацци - это мы вам гарантируем», - заявила Линдси.
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Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу фотографии
Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу фотографии
Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу фотографии
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