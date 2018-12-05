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«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской

5 декабря
2018 год

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5 декабря 2018
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова стала гостьей Youtube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи», где рассказала, что стала заложницей этого сериала. Дело в том, что из-за съемок в ситкоме она не получает приглашения в другие проекты.

«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской

Екатерина призналась Манучарову, что благодарна судьбе за то, что попала в сериал «Воронины». Но тем самым Волкова подставила себя под удар, потому что в актерской среде несерьезно относятся к тем, кто снимается в ситкомах. Она стала заложницей образа максимально положительной женщины-домохозяйки.

«На нас стоит клеймо «Ворониных». Часто бывает, что приходишь на кастинг, а тебя сразу узнают, говорят, что типаж не подходит. Бывает, что путают с другой актрисой Екатериной Волковой. Работы нет. Нечего показать на крупных кинофестивалях, и это, конечно, расстраивает. Однако я не сомневаюсь, что после окончания «Ворониных» продолжу играть в театре. Кино тоже придет, но это будет позже», - поделилась актриса.

Екатерина грезит о том, чтобы сняться в большой драматической роли. По ее мнению, именно тогда она полностью реализуется в профессии. Но иногда у актрисы просто сдают нервы.

«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской

«Иногда есть уверенность. Я просыпаюсь и понимаю, что могу свернуть горы. Я готова сделать многое. А иногда у меня опускаются руки. Я запираюсь в ванной и реву. Реву такими горючими слезами. Думаю: «Господи, с одной стороны, ты счастливый человек, у тебя есть семья, родители. Слава богу, все живы, здоровы. Друзья, есть работа, есть популярность». Но мне хочется идти дальше. Мне хочется другого, хочется разнообразия», - призналась Волкова.

Вот уже 8 лет Екатерина замужем за танцором и архитектором Андреем Карповым. Вместе они воспитывают семилетнюю дочь Елизавету. Но и в их, казалось бы, счастливой семье случались разлады. В шоу «Эмпатия Манучи» актриса рассказала, как их с мужем брак чуть не распался из-за проекта «Танцы со звездами». Тогда Андрей участвовал в этом проекте, и его поставили в пару со звездой сериала «Кухня» Еленой Подкаминской. Екатерина призналась, что очень беспокоилась за их отношения.

«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской

«Я не знаю, что там было на самом деле. Муж сам повел себя не лучшим образом. Он постоянно говорил, что они с Леной там-то, обедают вместе, отдыхают, работают. Меня это все раздражало, я же ревнивая. Причем Лена отказывалась со мной разговаривать и обсуждать эту ситуацию. В какой-то момент мои нервы были на пределе. А недавно мы с Леной пересеклись на одном мероприятии и прекрасно побеседовали. В отношениях с мужем сейчас также нет никаких проблем».

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«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской фотографии
«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской фотографии
«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской фотографии
«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской фотографии
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