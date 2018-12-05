«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской

Екатерина призналась Манучарову, что благодарна судьбе за то, что попала в сериал «Воронины». Но тем самым Волкова подставила себя под удар, потому что в актерской среде несерьезно относятся к тем, кто снимается в ситкомах. Она стала заложницей образа максимально положительной женщины-домохозяйки.
«На нас стоит клеймо «Ворониных». Часто бывает, что приходишь на кастинг, а тебя сразу узнают, говорят, что типаж не подходит. Бывает, что путают с другой актрисой Екатериной Волковой. Работы нет. Нечего показать на крупных кинофестивалях, и это, конечно, расстраивает. Однако я не сомневаюсь, что после окончания «Ворониных» продолжу играть в театре. Кино тоже придет, но это будет позже», - поделилась актриса.
Екатерина грезит о том, чтобы сняться в большой драматической роли. По ее мнению, именно тогда она полностью реализуется в профессии. Но иногда у актрисы просто сдают нервы.
«Иногда есть уверенность. Я просыпаюсь и понимаю, что могу свернуть горы. Я готова сделать многое. А иногда у меня опускаются руки. Я запираюсь в ванной и реву. Реву такими горючими слезами. Думаю: «Господи, с одной стороны, ты счастливый человек, у тебя есть семья, родители. Слава богу, все живы, здоровы. Друзья, есть работа, есть популярность». Но мне хочется идти дальше. Мне хочется другого, хочется разнообразия», - призналась Волкова.
Вот уже 8 лет Екатерина замужем за танцором и архитектором Андреем Карповым. Вместе они воспитывают семилетнюю дочь Елизавету. Но и в их, казалось бы, счастливой семье случались разлады. В шоу «Эмпатия Манучи» актриса рассказала, как их с мужем брак чуть не распался из-за проекта «Танцы со звездами». Тогда Андрей участвовал в этом проекте, и его поставили в пару со звездой сериала «Кухня»Еленой Подкаминской. Екатерина призналась, что очень беспокоилась за их отношения.
«Я не знаю, что там было на самом деле. Муж сам повел себя не лучшим образом. Он постоянно говорил, что они с Леной там-то, обедают вместе, отдыхают, работают. Меня это все раздражало, я же ревнивая. Причем Лена отказывалась со мной разговаривать и обсуждать эту ситуацию. В какой-то момент мои нервы были на пределе. А недавно мы с Леной пересеклись на одном мероприятии и прекрасно побеседовали. В отношениях с мужем сейчас также нет никаких проблем».