«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской

анонс

Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу

Актриса до сих пор сомневается в принятом решении

Федор Добронравов снова стал дедом

3 декабря

Меган Фокс подтвердила, что у нее был роман с Шайей ЛаБафом

Актриса до сих пор испытывает нежные чувства к бывшему партнеру