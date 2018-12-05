«Он был между жизнью и смертью»: Юрий Батурин о болезни новорожденного сына

Артист Юрий Батурин
стал героем программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказал о трудностях в профессии, творческом кризисе и серьезных проблемах со здоровьем у новорожденного сына.
Батурин рассказал, что не всегда был востребован в профессии. Однажды его буквально выгнали из театра «Ленком».
«Я тогда все надежды и мечты связывали с будущей работой. И вот мой учитель Марк Захаров уезжает на операцию, а меня вызывают его заместители. Тогда они объявили, что не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Это был такой шок, я после этого даже за дипломом в ГИТИС не пришел. Ушел из профессии на 10 лет. Работал официантом, дальнобойщиком, администратором в ресторанах»
, - признался Юрий.
В этот период он и познакомился со своей будущей женой Ириной, которая на тот момент была востребованной моделью. Не так давно они стали родителями, но всю радость этого события омрачила серьезная болезнь их новорожденного ребенка.
«Мы долго пытались, пробовали. В какой-то момент даже отчаялись, начали думать, что никогда не сможем иметь детей. И вот я узнаю, что Ира, которой на тот момент уже было 40, беременна. Это была такая невероятная радость. А потом случились преждевременные роды. Выяснилось, что ребенок родился с патологиями в развитии. Следующие 19 дней он находился между жизнью и смертью. Я приходил в детскую реанимацию каждый день, Ира себе места не находила. Но она в тот момент вцепилась в Богдана, как волчица. Не спала сутками, сидела рядом с ним, боролась»
.
В первый год жизни ребенок перенес несколько операций, на которые требовались деньги. Поэтому Юрию приходилось очень много работать. Батурин признался, что плакал в подушку, чтобы не тревожить жену.
«Из первого года жизни месяцев шесть сын вместе с Ирой провел в больнице. У супруги всегда были эти глаза испуганной матери, наполненные слезами»
, - поделился актер.
Сейчас Богдану 5 лет, и его состояние здоровья в норме. Юрий рассказал, что именно благодаря жене и сыну он может назвать себя счастливым человеком.
«У нас растет прекрасный, очень искренний ребенок. Мы с женой в браке уже более двадцати лет, и честно сказать, я не смогу без нее жить».