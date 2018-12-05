Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз

Актриса Елизавета Боярская
стала мамой во второй раз. Елизавета и ее муж Максим Матвеев
уже воспитывают шестилетнего Андрея, а сегодня в одной из клиник Петербурга она родила второго сына.
«Да, лиза родила мальчика, здорового, второго сына. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом. Это долгожданное прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому не имею возможности заехать к ней, но обязательно потом»
, - приводит РЕН-ТВ слова брата актрисы Сергея Боярского
.
Лариса Луппиан
, мама Боярской, рассказала, что Максим присутствовал на родах и в обморок не упал.
Кстати, недавно Михаил Боярский
поделился, что нового члена семьи собираются назвать Гришей. Однако, по словам Луппиан, имя малышу еще не придумали.