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Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз

5 декабря
2018 год

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5 декабря 2018
Актриса Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. Елизавета и ее муж Максим Матвеев уже воспитывают шестилетнего Андрея, а сегодня в одной из клиник Петербурга она родила второго сына.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз

«Да, лиза родила мальчика, здорового, второго сына. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом. Это долгожданное прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому не имею возможности заехать к ней, но обязательно потом», - приводит РЕН-ТВ слова брата актрисы Сергея Боярского.

Лариса Луппиан, мама Боярской, рассказала, что Максим присутствовал на родах и в обморок не упал.

Кстати, недавно Михаил Боярский поделился, что нового члена семьи собираются назвать Гришей. Однако, по словам Луппиан, имя малышу еще не придумали.
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Елизавета БоярскаяМихаил БоярскийСергей Боярский (II)Лариса ЛуппианМаксим Матвеев

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Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз фотографии
Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз фотографии
Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз фотографии
Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз фотографии
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