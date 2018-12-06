«От скромности не помрет»: Сергей Бурунов об амбициях Александра Петрова

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки»
и российских комедий Сергей Бурунов
побывал в гостях у Юрия Дудя, где рассказал о принципах русского кинематографа и объяснил, почему не хочет в Голливуд.
Бурунов признался, что восхищается американской киноиндустрией. По его словам, России до такого уровня еще далеко.
«Завидую тому, в каком процессе они участвуют и какой материал им достается. Только в плане профессии им завидую. Потому что нам до этого как до Китая на карачках»
, - рассказал актер.
«Все заточено на эксклюзив. Там ты обязан быть ... [непревзойденным]. Потому что там конкуренция. И потому ты получаешь за это такие бабки! А у нас... попытки есть, и попытки прекрасные. Есть талантливые люди. Но мы, к сожалению, отстаем, мы в самом начале пути. Но шаги есть»
.
Вообще, по мнению Сергея Бурунова, нам до всего еще далеко.
«Мы во всем отстали. На сколько мы там от Европы отстаем, на 600 лет? В XII веке, когда мы жрали лебеду, в Оксфорде уже преподавала женщина. Где наша индустрия и где их... Сколько их индустрии уже, 100 лет или больше? Народу же нужно хлеба и зрелищ. Когда у них была Великая Депрессия, экономика рухнула, собрались Рокфеллеры или там Ротшильды и поняли: «Хлеба у нас нет, значит, куда мы можем? В зрелища!». И, конечно, в это были вбуханы миллиарды долларов, а может быть, и больше».
А ситуация в российском кинематографе, по словам актера, и вовсе напоминает юморески Михаила Жванецкого
.
«Помнишь это: купил, принес, включил - не работает. Почему? Не знаю. У нас постоянно что-то не готово, что-то случилось, здесь не работает. Вчера работало, сегодня - нет. Я просил голубой троллейбус, почему он красный? Я просил 67-го года троллейбус, а это 92-го. Ну какая разница, это же троллейбус»
, - описал Бурунов съемки российского кино.
Сам актер в Голливуд не стремится: «Ну зачем я там нужен? Я догадываюсь, что там происходит внутри. Все отлажено, как швейцарские часы. А у нас постоянно какие-то неполадки: там что-то случилось, здесь что-то не работает. У нас съемочная группа – это микромодель нашего государства. Мне об этом кто-то сказал»
, - поделился Сергей.
Однако кое-какое отношение к Голливуду Сергей Бурунов имеет. Вот уже более 10 лет его голосом разговаривает Леонардо ДиКаприо
в русском дубляже таких фильмов, как «Остров проклятых»
, «Волк с Уолл-стрит»
, «Великий Гэтсби»
, «Отступники»
. Правда, по словам актера, получает он за это «унизительно мало»
.
Юрий Дудь спросил у Бурунова, знает ли он, что его коллега по «Полицейскому с Рублевки» Александр Петров
мечтает получить премию «Оскар».
«Он серьезно это сказал? Я даже не знаю, что на это ответить. У меня аж пересохло все»
, - расхохотавшись, ответил Сергей. «Нет, ну здорово, конечно, что у него такие амбиции. Я просто, правда, не знал. Ну, в плане роста - это круто. От скромности не помрет»
.
По сериалу герой Бурунова называет героя Петрова «демоном», но в жизни у них несколько другие отношения.
«Его лица я умирать буду, не забуду! На самом деле, если отбросить шутки, Саша профессионал, Саша - прекрасный человек с какой-то внутренней правдой и болью, абсолютно неравнодушный в профессии. Поскольку мы стали почти родственниками на этом проекте, я знаю его и как человека, он меня по большому счету удивил. Прекрасно мне работалось с ним»
, - поделился эмоциями Сергей.