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«От скромности не помрет»: Сергей Бурунов об амбициях Александра Петрова

6 декабря
2018 год

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6 декабря 2018
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и российских комедий Сергей Бурунов побывал в гостях у Юрия Дудя, где рассказал о принципах русского кинематографа и объяснил, почему не хочет в Голливуд.

«От скромности не помрет»: Сергей Бурунов об амбициях Александра Петрова

Бурунов признался, что восхищается американской киноиндустрией. По его словам, России до такого уровня еще далеко.

«Завидую тому, в каком процессе они участвуют и какой материал им достается. Только в плане профессии им завидую. Потому что нам до этого как до Китая на карачках», - рассказал актер.

«Все заточено на эксклюзив. Там ты обязан быть ... [непревзойденным]. Потому что там конкуренция. И потому ты получаешь за это такие бабки! А у нас... попытки есть, и попытки прекрасные. Есть талантливые люди. Но мы, к сожалению, отстаем, мы в самом начале пути. Но шаги есть».

Вообще, по мнению Сергея Бурунова, нам до всего еще далеко.

«Мы во всем отстали. На сколько мы там от Европы отстаем, на 600 лет? В XII веке, когда мы жрали лебеду, в Оксфорде уже преподавала женщина. Где наша индустрия и где их... Сколько их индустрии уже, 100 лет или больше? Народу же нужно хлеба и зрелищ. Когда у них была Великая Депрессия, экономика рухнула, собрались Рокфеллеры или там Ротшильды и поняли: «Хлеба у нас нет, значит, куда мы можем? В зрелища!». И, конечно, в это были вбуханы миллиарды долларов, а может быть, и больше».

А ситуация в российском кинематографе, по словам актера, и вовсе напоминает юморески Михаила Жванецкого.

«Помнишь это: купил, принес, включил - не работает. Почему? Не знаю. У нас постоянно что-то не готово, что-то случилось, здесь не работает. Вчера работало, сегодня - нет. Я просил голубой троллейбус, почему он красный? Я просил 67-го года троллейбус, а это 92-го. Ну какая разница, это же троллейбус», - описал Бурунов съемки российского кино.

Сам актер в Голливуд не стремится: «Ну зачем я там нужен? Я догадываюсь, что там происходит внутри. Все отлажено, как швейцарские часы. А у нас постоянно какие-то неполадки: там что-то случилось, здесь что-то не работает. У нас съемочная группа – это микромодель нашего государства. Мне об этом кто-то сказал», - поделился Сергей.

Однако кое-какое отношение к Голливуду Сергей Бурунов имеет. Вот уже более 10 лет его голосом разговаривает Леонардо ДиКаприо в русском дубляже таких фильмов, как «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит», «Великий Гэтсби», «Отступники». Правда, по словам актера, получает он за это «унизительно мало».

Юрий Дудь спросил у Бурунова, знает ли он, что его коллега по «Полицейскому с Рублевки» Александр Петров мечтает получить премию «Оскар».

«От скромности не помрет»: Сергей Бурунов об амбициях Александра Петрова

«Он серьезно это сказал? Я даже не знаю, что на это ответить. У меня аж пересохло все», - расхохотавшись, ответил Сергей. «Нет, ну здорово, конечно, что у него такие амбиции. Я просто, правда, не знал. Ну, в плане роста - это круто. От скромности не помрет».

По сериалу герой Бурунова называет героя Петрова «демоном», но в жизни у них несколько другие отношения.

«Его лица я умирать буду, не забуду! На самом деле, если отбросить шутки, Саша профессионал, Саша - прекрасный человек с какой-то внутренней правдой и болью, абсолютно неравнодушный в профессии. Поскольку мы стали почти родственниками на этом проекте, я знаю его и как человека, он меня по большому счету удивил. Прекрасно мне работалось с ним», - поделился эмоциями Сергей.
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«От скромности не помрет»: Сергей Бурунов об амбициях Александра Петрова фотографии
«От скромности не помрет»: Сергей Бурунов об амбициях Александра Петрова фотографии
«От скромности не помрет»: Сергей Бурунов об амбициях Александра Петрова фотографии
«От скромности не помрет»: Сергей Бурунов об амбициях Александра Петрова фотографии
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