Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

4 декабря режиссер Дарья Жук
представила свой фильм «Хрусталь»
в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате. На премьере ее поддержали исполнители главных ролей Алина Насибуллина
, Иван Мулин
и Юрий Борисов
.
Гостями премьеры стали российские деятели киноиндустрии Ирина Безрукова
, Данила Якушев
, Анастасия Цой
, Анна Бачалова
, Василий Соловьев
, Ольга Ефремова
, Алена Чехова
, Ольга Виниченко
, Надежда Родионова
и Максим Королев
.
«Хрусталь» стал первым белорусским фильмом за последние 22 года, который выдвинут на соискание номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Действие картины происходит в 90-е годы. Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».
В российском прокате «Хрусталь» появится с 13 декабря.