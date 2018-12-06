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Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

6 декабря
2018 год

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6 декабря 2018
4 декабря режиссер Дарья Жук представила свой фильм «Хрусталь» в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате. На премьере ее поддержали исполнители главных ролей Алина Насибуллина, Иван Мулин и Юрий Борисов.

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Гостями премьеры стали российские деятели киноиндустрии Ирина Безрукова, Данила Якушев, Анастасия Цой, Анна Бачалова, Василий Соловьев, Ольга Ефремова, Алена Чехова, Ольга Виниченко, Надежда Родионова и Максим Королев.

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю»

«Хрусталь» стал первым белорусским фильмом за последние 22 года, который выдвинут на соискание номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Действие картины происходит в 90-е годы. Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».

В российском прокате «Хрусталь» появится с 13 декабря.
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Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю» фотографии
Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю» фотографии
Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю» фотографии
Ирина Безрукова, Данила Якушев и Алена Чехова приценились к «Хрусталю» фотографии
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