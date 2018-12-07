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«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену

7 декабря
2018 год

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7 декабря 2018
Павел Прилучный и Агата Муцениеце, которые не так давно помирились после летней попытки расставания, объединились против общего врага – бездарных звезд российского шоу-бизнеса. В Инстаграме они сняли общую историю, где критикуют клипы одного из известных музыкальных каналов.

«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену

В спортзале супругам попались на глаза клипы начинающих музыкальных исполнителей, которые они назвали однообразными и низкопробными.

«Занимаемся сейчас в спортзале, включили музыкальный канал. Это же ******! Один за другим такая чушь. Друзья клипмейкеры, музыканты, певцы! Ну если вы чувствуете неуверенность в себе, зачем вы выходите в кадр? Это же очень плохо. Посмотрите зарубежных исполнителей», - возмутился Прилучный.

«Товарищи олигархи, не нужно позорить своих жен и снимать для них такие клипы», - добавила Муцениеце.
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«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену фотографии
«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену фотографии
«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену фотографии
«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену фотографии
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