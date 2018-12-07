«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену

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Новости кино Новую «Обитель зла» поставит режиссёр «Синей бездны» Йоханнес Робертс также напишет новую версию сценария.

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