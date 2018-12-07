«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену

Павел Прилучный
и Агата Муцениеце
, которые не так давно помирились
после летней попытки расставания
, объединились против общего врага – бездарных звезд российского шоу-бизнеса. В Инстаграме они сняли общую историю, где критикуют клипы одного из известных музыкальных каналов.
В спортзале супругам попались на глаза клипы начинающих музыкальных исполнителей, которые они назвали однообразными и низкопробными.
«Занимаемся сейчас в спортзале, включили музыкальный канал. Это же ******! Один за другим такая чушь. Друзья клипмейкеры, музыканты, певцы! Ну если вы чувствуете неуверенность в себе, зачем вы выходите в кадр? Это же очень плохо. Посмотрите зарубежных исполнителей»
, - возмутился Прилучный.
«Товарищи олигархи, не нужно позорить своих жен и снимать для них такие клипы»
, - добавила Муцениеце.