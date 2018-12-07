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Бари Алибасов защищает Лидию Федосееву-Шукшину от ее детей

7 декабря
2018 год

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7 декабря 2018
Не так давно 71-летнему Бари Алибасову и 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной удалось шокировать общественность. В конце ноября они поженились. Вокруг их свадьбы начали ходить разные слухи – некоторые считали такой шаг пиар-ходом, другие и вовсе говорили, что Алибасов пользуется доверием Шукшиной.

Бари Алибасов защищает Лидию Федосееву-Шукшину от ее детей

Продюсер признался, что жениться нужно было раньше. Тогда бы удалось спасти имущество Лидии Николаевны в Санкт-Петербурге, которое продала ее внучка Аня – дочь Марии Шукшиной.

«Мы судились, но суд признал правоту за внучкой. А если бы у нас с Лидой был зарегистрированный брак, по закону положено было бы взять письменное согласие у второго супруга. Понимаете, Лида по наивности, любя своих детей, переписала собственность на них. И если она уже позволила это юридически оформить, изменить что-то практически невозможно», - рассказал Алибасов.

Бари Каримович заявил, что сейчас Федосеева-Шукшина в безопасности. Он сможет поддержать супругу, если дети отберут у нее и московское жилье.

«Всю свою недвижимость Лида переписала на своих детей. И завтра, если они ее вышвырнут на улицу, она не сможет сделать ничего. Но, по крайней мере, у Лиды есть возможность опереться на супруга, на меня - у меня-то есть жилплощадь. Ограбят ее всю - значит, будем делить с ней дом».

Однако коллега Бари Алибасова продюсер и политик Андрей Разин его благую цель трактует по-другому.

«Мне по-человечески очень жаль Лидию Николаевну. Она в ситуации вражды с родственниками вынуждена обращаться к Бари Каримовичу, который на самом деле не имеет к ней ни малейшего отношения, и просить у него защиты. Это говорит, насколько она беспомощна, брошена. В суде Лидия Николаевна обращалась к единственному человеку - не к адвокату, не к судье, а все время говорила: «Бари, ну как же так? Там же мой комод, мои вещи, Бари... Куда же делся мой антиквариат, мои сувениры?» Вот это меня просто убило. При детях, при известной дочке вдова величайшего человека попала в ситуацию, когда вынуждена выходить на старости лет замуж, чтобы искать защиты. Она берет себе мужа только для того, чтобы не оказаться в доме престарелых», - сказал Разин.
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Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМария Шукшина

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Бари Алибасов защищает Лидию Федосееву-Шукшину от ее детей фотографии
Бари Алибасов защищает Лидию Федосееву-Шукшину от ее детей фотографии
Бари Алибасов защищает Лидию Федосееву-Шукшину от ее детей фотографии
Бари Алибасов защищает Лидию Федосееву-Шукшину от ее детей фотографии
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