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«Я очень разочарован»: Майкл Дуглас о сексуальных домогательствах

7 декабря
2018 год

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7 декабря 2018
Голливудский актер Майкл Дуглас дал интервью радио TBD, в котором рассказал о своей реакции на обвинения в сексуальных домогательствах от журналистки Сьюзан Броуди. Девушка рассказала о случившемся изданию The Hollywood Reporter. По ее словам, в конце 80-х она пришла в продюсерскую компанию Дугласа, и артист не стеснялся отпускать шуточки по поводу её внешности и мастурбировать рядом с ней во время рабочих совещаний.

«Я очень разочарован»: Майкл Дуглас о сексуальных домогательствах

«Я был очень разочарован, узнав, что журнал Hollywood Reporter ведет это расследование, - признался Майкл. - Сейчас такое время: известных людей сплошь и рядом в чем-то обвиняют. Получается, любая женщина, с которой я работал 30 лет назад, может сочинить какую-нибудь грязную историю и выступить с ней перед публикой? Меня никто никогда не обвинял в таких вещах».

Дуглас также отметил, что не считает нужным беспокоиться по поводу этой ситуации, поскольку не имеет к ней никакого отношения: «Если ее это так беспокоило все эти годы, почему она не обвинила меня раньше или не пришла поговорить один на один?»
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«Я очень разочарован»: Майкл Дуглас о сексуальных домогательствах фотографии
«Я очень разочарован»: Майкл Дуглас о сексуальных домогательствах фотографии
«Я очень разочарован»: Майкл Дуглас о сексуальных домогательствах фотографии
«Я очень разочарован»: Майкл Дуглас о сексуальных домогательствах фотографии
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