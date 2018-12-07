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Натали Портман и Джессика Симпсон поругались в соцсетях

7 декабря
2018 год

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7 декабря 2018
На днях американская актриса Натали Портман дала интервью USA Today, чтобы обсудить свой новый фильм «Голос Люкс», и бросила неосторожную фразу, касающуюся Джессики Симпсон.

Натали Портман и Джессика Симпсон поругались в соцсетях

«Помню, когда я была тинейджером, мне попался журнал с Джессикой Симпсон в бикини и надписью «Я девственница», - вспомнила Портман. - Не знаю, что мне пыталась сказать эта женщина, прикидывающаяся девочкой».

Симпсон, в свою очередь, не понравилось замечание актрисы, и она опубликовала ответное сообщение для Портман в своем Instagram.

«Я была разочарована, что ты так негативно отреагировала на мою обложку в бикини 1999 года, когда я действительно была девственницей, - написала Джессика. - Мы обе публичные персоны и знаем, что не всегда можем контролировать собственный имидж. Индустрия, в которой мы работаем, сама все расставляет по местам, определяя и наше место. Тем не менее, меня учили быть собой и уважать различные способы самовыражения женщин. Я верила тогда и продолжаю верить, что выглядеть сексуально в бикини и гордиться своим телом не означает заниматься сексом. Я всегда подавала женщинам пример того, что они могут выглядеть, как им хочется. Я следую этому правилу всегда и не стыжу других женщин за их выбор».

Портман же раскаялась в своих словах и в беседе с корреспондентом ET решила загладить вину: «Не хотела никого стыдить. Я говорила о посылах средств массовой информации молодым женщинам. Прошу извинить меня за боль, которую мои слова причинили. Я не хотела этого... Я совершила ошибку, назвав имя. Можно было выразить мысль, не переходя на личности».
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Натали Портман и Джессика Симпсон поругались в соцсетях фотографии
Натали Портман и Джессика Симпсон поругались в соцсетях фотографии
Натали Портман и Джессика Симпсон поругались в соцсетях фотографии
Натали Портман и Джессика Симпсон поругались в соцсетях фотографии
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