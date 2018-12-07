Никита Михалков обиделся на российских зрителей

Российский актер и режиссер Никита Михалков
заявил, что обижен на российских зрителей за то, что они несут свои кровные зарубежным киноделам.
«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают
, - сказал Никита Сергеевич. - Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате. Почему мы должны их кормить?
»
Михалков поддержал идею министра культуры РФ Владимира Мединского
ограничить прокат американских фильмов, которую тот высказал, позавидовав оглушительному успеху картины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
, которая в ноябре заняла более 70% от общего числа сеансов в российских кинотеатрах. На вопрос, какое соотношение отечественной и иностранной продукции будет приемлемым, Никита Сергеевич ответил: «Это все надо считать
».