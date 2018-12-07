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Никита Михалков обиделся на российских зрителей

7 декабря
2018 год

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7 декабря 2018
Российский актер и режиссер Никита Михалков заявил, что обижен на российских зрителей за то, что они несут свои кровные зарубежным киноделам.

Никита Михалков обиделся на российских зрителей

«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают, - сказал Никита Сергеевич. - Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате. Почему мы должны их кормить?»

Михалков поддержал идею министра культуры РФ Владимира Мединского ограничить прокат американских фильмов, которую тот высказал, позавидовав оглушительному успеху картины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», которая в ноябре заняла более 70% от общего числа сеансов в российских кинотеатрах. На вопрос, какое соотношение отечественной и иностранной продукции будет приемлемым, Никита Сергеевич ответил: «Это все надо считать».
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Никита Михалков обиделся на российских зрителей фотографии
Никита Михалков обиделся на российских зрителей фотографии
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