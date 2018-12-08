Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

На днях в выставочном центре Ангар Бикокка в Милане прошла презентация 46-го издания легендарного календаря Pirelli, который с недавних пор стал постепенно менять концепцию с «Просто Красивых Обнаженных Моделей» на художественные снимки более-менее одетых людей. Темой календаря в этом году стала «Сила мечты», а среди героев фотографий фигурируют Летиция Каста
, Сергей Полунин
и Джулия Гарнер. Всего в календарь вошло 40 черно-белых и цветных фотографий.
«Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие календарь, понимали, что я стремился исследовать внутренний мир фотографируемых мною героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин»
- прокомментировал свою работу фотограф Альберт Уотсон.