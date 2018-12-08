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Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

8 декабря
2018 год

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8 декабря 2018
На днях в выставочном центре Ангар Бикокка в Милане прошла презентация 46-го издания легендарного календаря Pirelli, который с недавних пор стал постепенно менять концепцию с «Просто Красивых Обнаженных Моделей» на художественные снимки более-менее одетых людей. Темой календаря в этом году стала «Сила мечты», а среди героев фотографий фигурируют Летиция Каста, Сергей Полунин и Джулия Гарнер. Всего в календарь вошло 40 черно-белых и цветных фотографий.

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

«Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие календарь, понимали, что я стремился исследовать внутренний мир фотографируемых мною героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин» - прокомментировал свою работу фотограф Альберт Уотсон.

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli
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