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Гвинет Пэлтроу объяснила, почему не съехалась с мужем после свадьбы

8 декабря
2018 год

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8 декабря 2018
Героиней нового номера The Wall Street Journal стала 46-летняя Гвинет Пэлтроу, которая в конце сентября вышла замуж за своего давнего возлюбленного, сценариста Брэда Фэлчака. В интервью изданию Гвинет рассказала про свой развод с бывшим мужем, лидером группы Coldplay Крисом Мартином (который нынче встречается с Дакотой Джонсон) и о том, почему со своим новым мужем она до сих пор живет отдельно.

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему не съехалась с мужем после свадьбы

Актриса рассказала, что не торопится съезжаться с мужем из-за детей. И у Фэлчака и у Гвинет дети-подростки от первого брака: «Я никогда не была мачехой и не знаю, каково это. К тому же, у нас обоих дети-подростки, с которыми нужно действовать очень осторожно. Подростковый возраст и без того напряженный период, поэтому мы стараемся не торопить события».

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему не съехалась с мужем после свадьбы

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему не съехалась с мужем после свадьбы

Также Гвинет рассказала о том, каково переживать развод, будучи публичным человеком: «Словно в течение одной недели я стала самой красивой женщиной по версии People и самой ненавистной знаменитостью по версии Star. Когда мы объявили о «сознательном расставании», пришлось усвоить урок. Я была грубой. Развод давался трудно, расставание с мечтой и общественный резонанс — все это причиняло боль. Мне хотелось проверить, сможем ли мы не забыть, что любим друг друга, и остаться семьей ради наших детей. Мне кажется, люди со стороны рассуждали: «Она думает, что лучше меня».

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему не съехалась с мужем после свадьбы

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему не съехалась с мужем после свадьбы

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему не съехалась с мужем после свадьбы

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему не съехалась с мужем после свадьбы
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