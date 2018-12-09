Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак

7 декабря в Москве состоялся премьерный показ спектакля Константина Богомолова «Ай Фак. Трагедия», поставленного по роману Виктора Пелевина «iPhuck 10». Осуществлению этой амбициозной задумки поспособствовала бизнес-школа «Синергия». Премьера состоялась на 4 этаже башни «Меркурий», площадь которого превратилась в единое сценическое пространство, совмещенное с импровизированной галереей с реальными произведениями современных художников. Часть работ российских художников для галереи предоставил некоммерческий российский Фонд Stella Art Foundation, занимающийся поддержкой современного искусства.