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Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак

9 декабря
2018 год

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9 декабря 2018
7 декабря в Москве состоялся премьерный показ спектакля Константина Богомолова «Ай Фак. Трагедия», поставленного по роману Виктора Пелевина «iPhuck 10». Осуществлению этой амбициозной задумки поспособствовала бизнес-школа «Синергия». Премьера состоялась на 4 этаже башни «Меркурий», площадь которого превратилась в единое сценическое пространство, совмещенное с импровизированной галереей с реальными произведениями современных художников. Часть работ российских художников для галереи предоставил некоммерческий российский Фонд Stella Art Foundation, занимающийся поддержкой современного искусства.

Главные роли в спектакле исполняют Дарья Мороз, Игорь Миркурбанов и актеры Мастерской Брусникина – Даниил Газизуллин, Яна Енжаева, Алиса Кретова, Гладстон Махиб, Василий Михайлов и Игорь Титов.

Первыми зрителями спектакля стали Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Алексей Розин, Ксения Раппопорт и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Александра Ревенко

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Алексей Розин

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Алена Долецкая и Ксения Раппопорт

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Анна Зайцева и Константин Богомолов

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Антон Желнов и Михаил Зыгарь

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Вадим Лобов и Тина Канделаки

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Илья Бачурин

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Светлана Бондарчук

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Ирина Кудрина

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Ирина Кудрина

Блеск и нищета красных дорожек: Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и Ксения Собчак
фото: Ксения Раппопорт и Владимир Мишуков
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блеск и нищета красных дорожекпремьерастильтеатральная премьера
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