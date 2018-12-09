27-летний Тарас Мельничук скончался от рака

Украинский актер театра и телевидения Тарас Мельничук
скончался после продолжительной борьбы с раком крови на 28-м году жизни 8 декабря в Киеве.
Тарас пытался победить болезнь последние 4 года. В 2016 недуг, казалось, отступил, и актер смог вернуться на сцену. Но вскоре у артиста возникли проблемы с почками, а раковые клетки были обнаружены в кишечнике.
О смерти Тараса стало известно из некролога, опубликованного на официальной странице Министерства культуры Украины в Фейсбуке.
Российскому зрителю Тарас знаком по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара»
, «Всё вернется»
, «Дело для двоих»
, «Сны»
, «Пес»
, «Две жизни»
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