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27-летний Тарас Мельничук скончался от рака

9 декабря
2018 год

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9 декабря 2018
Украинский актер театра и телевидения Тарас Мельничук скончался после продолжительной борьбы с раком крови на 28-м году жизни 8 декабря в Киеве.

27-летний Тарас Мельничук скончался от рака

Тарас пытался победить болезнь последние 4 года. В 2016 недуг, казалось, отступил, и актер смог вернуться на сцену. Но вскоре у артиста возникли проблемы с почками, а раковые клетки были обнаружены в кишечнике.

О смерти Тараса стало известно из некролога, опубликованного на официальной странице Министерства культуры Украины в Фейсбуке.

Российскому зрителю Тарас знаком по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Всё вернется», «Дело для двоих», «Сны», «Пес», «Две жизни».
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Тарас Мельничук
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27-летний Тарас Мельничук скончался от рака фотографии
27-летний Тарас Мельничук скончался от рака фотографии
27-летний Тарас Мельничук скончался от рака фотографии
27-летний Тарас Мельничук скончался от рака фотографии
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