Я одна и ты Аднан: За что мы любим Аднана Коча

Турецкий актер Аднан Коч
известен российскому зрителю, в основном, по двум сериалам – «Великолепному веку»
, основанному на событиях истории Турции, и по международному проекту «Восток-Запад»
, где Аднан снимался вместе с российскими и украинскими актерами и играл врача-репродуктолога Кемаля. «Восток-Запад-2»
идет на канале «Домашний» уже сейчас, превращаясь из мелодрамы в почти детективную историю. Однако в это же время детектив становится частью жизни самого актера.
Смуглый красавец Аднан Коч с глазами, которые кажутся то синими, то серыми, в сериале «Восток-Запад» выглядит очень холеным в роли врача Кемаля. Не изнеженным, нет, но привыкшим с детства к хорошей жизни. Такой жизни, в которой учителя гордятся успехами баловня судьбы, а карьера движется сама собой. Да, он много работает, но всегда кажется выходцем из очень-очень приличной и обеспеченной семьи. Однако актер именно этого в детстве был лишен.
Он родился в 1981 году в провинции Мардин, на юге Турции. В городке, рядом с которым проходит граница с Сирией. Аднан был седьмым ребенком в семье. Кроме него было еще пять братьев и три дочери. Отец умер рано, когда Аднану исполнилось лишь девять лет. После отца осталась только авторемонтная мастерская, в которой и работали мальчики, пытаясь хоть как-то обеспечить мать и сестер. Будущее не казалось светлым ни ему, ни остальным детям.
На помощь пришла музыка: после работы Аднан Коч учился играть на народных инструментах, пел и мечтал о карьере музыканта. А в двадцать лет попал в турецкую армию на два года, после чего не вернулся в семейную мастерскую, а отправился в Стамбул, в поисках удачи. Об актерских своих возможностях он даже не подозревал, связывая все надежды исключительно с музыкой. Но в этой сфере его не разглядели. Зато однажды к нему в метро подошли люди из актерского агентства, увидев фантастическую фактуру в парнишке из провинции.
И хотя он в результате не позвонил тем агентам, именно эта встреча в метро заставила его задуматься и пойти на кастинги.
Результатом стало множество ролей: стать, благородное лицо Аднана, его чувствительность, заставляли зрительниц вздыхать, а режиссеров – забывать про отсутствие профессионального актерского образования. Когда Аднан играл в «Великолепном веке» второстепенную, по сути, роль Бахрама Паши, турецкие зрители требовали возвращения Бахрама в сериал даже после того, как его герой, по сценарию, уже не был нужен для продвижения сюжета. В это же время Аднан Коч не отступал от своих собственных желаний и записывал песни. Выпустил два альбома - они не остались не замеченными, но и безусловными хитами не стали.
Аднан Коч встречался с девушкой, очень далекой от шоубизнеса – его избранница работала дерматологом. Они познакомились в юности, а в 2011 году поженились. Это был как раз тот год, когда сериал «Великолепный век» бил все рейтинговые рекорды и закупался для показа во множестве стран. Аднан и Дилек сыграли свадьбу, а через год в их семье родился мальчик, Мехмед Эфе. Мехмед – в честь отца Аднана. Эфе – из-за желания жены. Все указывало на внутреннее согласие в этой паре, но потом слишком красивый Аднан стал заводить романы на съемочной площадке или во время записи музыкальных дуэтов. А дальше, когда снимался первый сезон сериала «Восток-Запад», пошел слух о разводе, с туманным объяснением про несходство характеров. Слух подтвердился, но Аднан Коч уверяет прессу, что расстались они с женой друзьями, и сына теперь они с Дилек воспитывают вместе, по взаимному согласию. Тем не менее, в сети появилось видео: Аднан поет печальную песню и сбрасывает свое обручальное кольцо в бассейн. В кадре он появляется с певицей Изел – той самой женщиной, которая разбудила ревность в Дилек.
Так, понемногу, факты из реальной жизни Аднана начинают казаться даже более «сериальными», чем события из мира, где встречаются Восток и Запад. Ведь в экранном продолжении актеру придется воевать за ребенка, которого он считает своим, несмотря на результаты тестов на ДНК. Он будет бороться и за ребенка, и за любовь Татьяны – героини сериала. Но нам пока не дано знать, кто одержит победу в этой борьбе.
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