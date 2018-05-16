На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров

Актеры Алина Алексеева
и Борис Дергачев
, известные по сериалу «Ольга»
, попали под горячую руку нетрезвого посетителя одного из московских баров на Гоголевском бульваре.
В ночь на 15 мая к актерам пристал пьяный 37-летний мужчина: он начал оскорблять Алину и Бориса, назвал их второсортными актерами, после чего вытащил Бориса из бара за шкирку и начал избивать. Алексеева попыталась выручить коллегу, запустив нападавшему в голову бокал. В ответ мужчина ударил актрису по лицу.
После драки все участники этого инцидента отправились снимать побои, и написали друг на друга заявления. На следующее утро нападавший заявил, что ничего не помнит, и попросил у актеров прощения за своё поведение.
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