Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров

16 мая
2018 год

Лайфстайл >>
16 мая 2018
Актеры Алина Алексеева и Борис Дергачев, известные по сериалу «Ольга», попали под горячую руку нетрезвого посетителя одного из московских баров на Гоголевском бульваре.

На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров

В ночь на 15 мая к актерам пристал пьяный 37-летний мужчина: он начал оскорблять Алину и Бориса, назвал их второсортными актерами, после чего вытащил Бориса из бара за шкирку и начал избивать. Алексеева попыталась выручить коллегу, запустив нападавшему в голову бокал. В ответ мужчина ударил актрису по лицу.

На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров

После драки все участники этого инцидента отправились снимать побои, и написали друг на друга заявления. На следующее утро нападавший заявил, что ничего не помнит, и попросил у актеров прощения за своё поведение.

На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Стали известны обстоятельства смерти Юрия Киндрата
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Алина Алексеева (II)Борис Дергачев
фильмы
Ольга

фотографии >>
На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров фотографии
На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров фотографии
На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров фотографии
На Бориса Дергачева и Алину Алексееву напали в одном из московских баров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью