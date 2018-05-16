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68-летний Ричард Гир женился в третий раз

16 мая
2018 год

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16 мая 2018
68-летний Ричард Гир и его 35-летняя возлюбленная Алехандра Сильва официально стали мужем и женой в начале апреля, а вот свадебное торжество устроили позже — в минувшую субботу, 12 мая. Пара собрала друзей и родных в пригороде Нью-Йорка, где состоялась церемония в традициях буддизма, который исповедует Гир.
Эксклюзивные права на съемку церемонии получил испанский журнал Hola!, выпустивший номер с молодоженами на обложке.

68-летний Ричард Гир женился в третий раз

Ричард и Алехандра поделились с журналом своими чувствами по отношению друг к другу. Если коротко, то суть этих комментариев сводится к формуле: «Я самый счастливый человек на свете и умираю от любви».
Отношения Ричарда и Алехандры начались вскоре после того, как распался брак актера с моделью Кэри Лоуэлл. Для Алехандры это тоже не первый брак - ранее она была замужем за сыном горнодобывающего магната Робертом Фридландом.
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68-летний Ричард Гир женился в третий раз фотографии
68-летний Ричард Гир женился в третий раз фотографии
68-летний Ричард Гир женился в третий раз фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Юлия всё та же (Саратов)   17.05.2018 - 23:10
Фиговый фотограф работает в этом журнале.. Я б на месте этой пары подала в суд... Оба выглядят лет на 20 старше заявленного возраста...... Либо... деньги так отягощают, что старость наступает раньше срока.....Да..... читать далее>>
№ 2
Глория Г. (Москва)   17.05.2018 - 15:24
! Hola! есть ещё порох в пороховнице у буддиста Р. Гира. На молоденьких потянуло......)))) читать далее>>
№ 1
киношка (Санкт-Петербург)   17.05.2018 - 14:44
ей хотя и 35 лет, а выглядит чуть моложе Гира читать далее>>
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